Стреляем из Glock и идем на «Вороваек»: как нескучно провести праздники в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в январские праздники выступят «Воровайки» и звезды 80-х

24 декабря 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Стрелять позволят всем, кто старше 14 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В новогодние праздники наступает момент, когда все салаты съедены, а фильмы посмотрены. Встает вопрос: «Чем заняться в январские каникулы?» URA.RU предлагает екатеринбуржцам заглянуть в Белую башню, оторваться на концерте «Вороваек», поиграть в трансформационную игру и посетить елку в тире. Осваиваем картинг Показать себя на скорости можно в TURBA Karting Hall, где гостей ждут уже со 2 января с 12:00 до 00:00. Трасса имеет протяженность 386 метров, кроме этого, она широкая, так что гонщики смогут легко друг друга обгонять. Один заезд длится 10 минут, за это время можно совершить 15—20 кругов по треку. Вход стоит от 1000 рублей. Концерт блат-попа Спеть хиты «Хоп, мусорок», «Наколочки» и «Не воровка» горожане смогут 3 января в «Руки Вверх! Баре». Большой новогодний концерт легендарной группы «Воровайки» начнется в 21:00, билеты стоят от 2000 рублей. Вечеринка со звездами 80-х Также 3 января пройдет новогодняя вечеринка, где выступят Юрий Лоза, Наталья Гулькина, Кай Метов, Саша Айвазов, Александр Добрынин, Сергей Дубровин и группа «Унесенные ветром». Четырехчасовой концерт пройдет в «МТС Live Холл», билеты стоят от 2000 рублей, начало в 17:00. Поход в тир С 3 по 8 января в стрелковом клубе «Точка» будет проходить альтернативная елка. Посетителей ждет мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова, а также практическая стрельба из пяти видов оружия («Сайга-9», «Сайга-410», Viking, Glock-17, охолощенный АК) и беспроигрышная лотерея. Участвовать могут все, кто старше 14 лет. Дату и время можно бронировать самостоятельно, цена — 5000 рублей. Рокерская елка Празднование Нового года продолжится 4 января в клубе «Нирвана», где выступят различные альтернативные группы. Организаторы обещают шоу от атмосферных Donny Highway, душераздирающих «Мое Море», молодых и перспективных «Не во всех красках» и других. Начало мероприятия в 17:00, вход — от 650 рублей. Экскурсия в Белую башню Посещение водонапорной башни завода УЗТМ организуют 4 и 7 января. На встрече расскажут об архитектуре авангарда и соцгороде Уралмаш, как возводилась башня, для чего она нужна и как работает сейчас. После рассказа участники поднимутся на смотровую площадку, которая находится на высоте 28 метров. Встреча пройдет в 13:00, билет стоит 400 рублей. Следует одеваться тепло, потому что внутри помещение не отапливается. Трансформационная игра Заглянуть внутрь себя можно на игре «Землянин», где участники смогут ответить себе, как решать проблемы в личной жизни, почему, занимаясь любимым делом, ничего не получается и прочее. Игра поможет подсветить проблемы и даст подсказку, куда двигаться дальше. Мероприятие пройдет 5 января с 12:00 до 17:00 в арт-клубе «Винтаж». Участников ждет теплое общение и чаепитие. Формат может быть любым: групповым (цена — 4000 за одного участника) и индивидуальным (участие обойдется в 8000 рублей), необходима предварительная запись. Спектакль о Раневской Постановку о жизни актрисы Фаины Раневской покажут 7 января во «Дворце молодежи». Сюжет развернется в квартире легенды, где она проводит свои последние дни. Неожиданно жизнь отправляет к ней незнакомку Аннушку, которая всколыхнет воспоминания Раневской. На сцене сыграют Ольга Кирсанова-Миропольская, Андрей Ургант, Агния Кузнецова, Надежда Ангарская и Наталья Лыжина. Билеты стоят от 1800 рублей, начало в 19:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новогодние праздники наступает момент, когда все салаты съедены, а фильмы посмотрены. Встает вопрос: «Чем заняться в январские каникулы?» URA.RU предлагает екатеринбуржцам заглянуть в Белую башню, оторваться на концерте «Вороваек», поиграть в трансформационную игру и посетить елку в тире. Показать себя на скорости можно в TURBA Karting Hall, где гостей ждут уже со 2 января с 12:00 до 00:00. Трасса имеет протяженность 386 метров, кроме этого, она широкая, так что гонщики смогут легко друг друга обгонять. Один заезд длится 10 минут, за это время можно совершить 15—20 кругов по треку. Вход стоит от 1000 рублей. Спеть хиты «Хоп, мусорок», «Наколочки» и «Не воровка» горожане смогут 3 января в «Руки Вверх! Баре». Большой новогодний концерт легендарной группы «Воровайки» начнется в 21:00, билеты стоят от 2000 рублей. Также 3 января пройдет новогодняя вечеринка, где выступят Юрий Лоза, Наталья Гулькина, Кай Метов, Саша Айвазов, Александр Добрынин, Сергей Дубровин и группа «Унесенные ветром». Четырехчасовой концерт пройдет в «МТС Live Холл», билеты стоят от 2000 рублей, начало в 17:00. С 3 по 8 января в стрелковом клубе «Точка» будет проходить альтернативная елка. Посетителей ждет мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова, а также практическая стрельба из пяти видов оружия («Сайга-9», «Сайга-410», Viking, Glock-17, охолощенный АК) и беспроигрышная лотерея. Участвовать могут все, кто старше 14 лет. Дату и время можно бронировать самостоятельно, цена — 5000 рублей. Празднование Нового года продолжится 4 января в клубе «Нирвана», где выступят различные альтернативные группы. Организаторы обещают шоу от атмосферных Donny Highway, душераздирающих «Мое Море», молодых и перспективных «Не во всех красках» и других. Начало мероприятия в 17:00, вход — от 650 рублей. Экскурсия в Белую башню Посещение водонапорной башни завода УЗТМ организуют 4 и 7 января. На встрече расскажут об архитектуре авангарда и соцгороде Уралмаш, как возводилась башня, для чего она нужна и как работает сейчас. После рассказа участники поднимутся на смотровую площадку, которая находится на высоте 28 метров. Встреча пройдет в 13:00, билет стоит 400 рублей. Следует одеваться тепло, потому что внутри помещение не отапливается. Заглянуть внутрь себя можно на игре «Землянин», где участники смогут ответить себе, как решать проблемы в личной жизни, почему, занимаясь любимым делом, ничего не получается и прочее. Игра поможет подсветить проблемы и даст подсказку, куда двигаться дальше. Мероприятие пройдет 5 января с 12:00 до 17:00 в арт-клубе «Винтаж». Участников ждет теплое общение и чаепитие. Формат может быть любым: групповым (цена — 4000 за одного участника) и индивидуальным (участие обойдется в 8000 рублей), необходима предварительная запись. Постановку о жизни актрисы Фаины Раневской покажут 7 января во «Дворце молодежи». Сюжет развернется в квартире легенды, где она проводит свои последние дни. Неожиданно жизнь отправляет к ней незнакомку Аннушку, которая всколыхнет воспоминания Раневской. На сцене сыграют Ольга Кирсанова-Миропольская, Андрей Ургант, Агния Кузнецова, Надежда Ангарская и Наталья Лыжина. Билеты стоят от 1800 рублей, начало в 19:00.