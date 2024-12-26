Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Нижнем Новгороде

Екатеринбуржцы, вылетевшие в Москву 26 декабря, застряли в аэропорту Нижнего Новгорода, куда экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний». Это произошло из-за временного ограничения работы столичных аэропортов, сообщили URA.RU в пресс-службе авиакомпании.
«268 рейс. Уход на запасной аэродром в Нижнем Новгороде по причине временного ограничения работы аэропортов московского авиаузла», — сообщили «Уральские авиалинии». Судно покинуло Екатеринбург еще в 16:00.
Днем 26 декабря в Москве ввели временные ограничения в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Воздушные гавани на какое-то время не принимали и не отправляли судна.
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