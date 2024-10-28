28 октября 2024

Любительский театр просит помощи у вице-губернатора ХМАО после выселения из дворца искусств

Театралы из Нижневартовска просят помощи у вице-губернатора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Любительский театр просит помощи
Любительский театр просит помощи Фото:

Единственный любительский театр в Нижневартовске попросит помощи у вице-губернатора ХМАО Елены Майер. Об этом рассказал URA.RU руководитель театра «Обыкновенное чудо» Михаил Светашев.

«Во Дворце искусств сказали, что наши декорации выкидывают. Пока что для нас нигде нет места. Неловко, конечно, но попробую обратиться к [вице-губернатору ХМАО Елене] Майер», — поделился с агентством Светашев.

«Обыкновенное чудо» пригласили выступать и репетировать в «Молодежный центр», но аренда помещения там высока для творческого коллектива. В других локациях либо нет места, либо маленькая сцена, которая подходит только под камерные спектакли.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало что в Нижневартовске закрывается единственный частный театр с 20-летней историей. Зрители, которые полюбили спектакли театра, бурно негодуют по этому поводу.

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Единственный любительский театр в Нижневартовске попросит помощи у вице-губернатора ХМАО Елены Майер. Об этом рассказал URA.RU руководитель театра «Обыкновенное чудо» Михаил Светашев. «Во Дворце искусств сказали, что наши декорации выкидывают. Пока что для нас нигде нет места. Неловко, конечно, но попробую обратиться к [вице-губернатору ХМАО Елене] Майер», — поделился с агентством Светашев. «Обыкновенное чудо» пригласили выступать и репетировать в «Молодежный центр», но аренда помещения там высока для творческого коллектива. В других локациях либо нет места, либо маленькая сцена, которая подходит только под камерные спектакли. URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало что в Нижневартовске закрывается единственный частный театр с 20-летней историей. Зрители, которые полюбили спектакли театра, бурно негодуют по этому поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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