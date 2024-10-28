Любительский театр просит помощи у вице-губернатора ХМАО после выселения из дворца искусств

Единственный любительский театр в Нижневартовске попросит помощи у вице-губернатора ХМАО Елены Майер. Об этом рассказал URA.RU руководитель театра «Обыкновенное чудо» Михаил Светашев.
«Во Дворце искусств сказали, что наши декорации выкидывают. Пока что для нас нигде нет места. Неловко, конечно, но попробую обратиться к [вице-губернатору ХМАО Елене] Майер», — поделился с агентством Светашев.
«Обыкновенное чудо» пригласили выступать и репетировать в «Молодежный центр», но аренда помещения там высока для творческого коллектива. В других локациях либо нет места, либо маленькая сцена, которая подходит только под камерные спектакли.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало что в Нижневартовске закрывается единственный частный театр с 20-летней историей. Зрители, которые полюбили спектакли театра, бурно негодуют по этому поводу.
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