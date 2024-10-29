Мэр Горловки Приходько: ВСУ применили особую тактику при атаке БПЛА на автобус

30 октября 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

ВСУ применили особую тактику при ударе дроном по автобусу в Горловке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Горловки Иван Приходько сообщил РИА Новости о применении украинскими военными тактики «тихой атаки» при ударе дроном-камикадзе по автобусу в ДНР. По его словам, в результате атаки произошли человеческие жертвы и повреждения. «Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику „тихой атаки“. РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон — прим. URA.RU), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Все. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых», — рассказал Приходько. Кроме того, Иван Приходько подчеркнул, что город Горловка подвергается ежедневным атакам украинских дронов, с применением которых ВСУ осуществляют от 20 до 40 ударов в день. Мэр выразил сожаление по поводу того, что количество погибших и раненых колеблется в зависимости от интенсивности и масштаба атак. Ранее в Никитовском районе Горловки пожарная станция подверглась нападению с использованием беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В ходе вечера территория была неоднократно облетена дронами, которые трижды производили сброс боеприпасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил РИА Новости о применении украинскими военными тактики «тихой атаки» при ударе дроном-камикадзе по автобусу в ДНР. По его словам, в результате атаки произошли человеческие жертвы и повреждения. «Сегодня был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику „тихой атаки“. РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший. Они (ВСУ) просто подняли сверху (дрон — прим. URA.RU), выключили винты, и он просто камнем упал на автобус. Все. Поэтому, к сожалению, РЭБ сегодня не сработал. В автобусе был один погибший и двое раненых», — рассказал Приходько. Кроме того, Иван Приходько подчеркнул, что город Горловка подвергается ежедневным атакам украинских дронов, с применением которых ВСУ осуществляют от 20 до 40 ударов в день. Мэр выразил сожаление по поводу того, что количество погибших и раненых колеблется в зависимости от интенсивности и масштаба атак. Ранее в Никитовском районе Горловки пожарная станция подверглась нападению с использованием беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. В ходе вечера территория была неоднократно облетена дронами, которые трижды производили сброс боеприпасов.