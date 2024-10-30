На верфях в Британии, где строят атомные подлодки, произошел пожар

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, огонь, нефтебаза
На объекте, где начался пожар, производят атомные подводные лодки (архивное фото) Фото:

Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems. Там производят атомные подводные лодки, передает газета Mirror.

«В настоящее время аварийно-спасательные службы выехали в BAE на место крупного пожара. Инцидент был зарегистрирован около 00:44 утра сегодня и продолжается до сих пор», — цитирует газета сообщение полиции.

По данным Mirror, на объекте производят атомные подлодки. Ядерного риска нет, но местным жителям советуют оставаться в помещениях, не открывать окна и двери. Двух человек госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Причина пожара пока не называется.

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Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems. Там производят атомные подводные лодки, передает газета Mirror. «В настоящее время аварийно-спасательные службы выехали в BAE на место крупного пожара. Инцидент был зарегистрирован около 00:44 утра сегодня и продолжается до сих пор», — цитирует газета сообщение полиции. По данным Mirror, на объекте производят атомные подлодки. Ядерного риска нет, но местным жителям советуют оставаться в помещениях, не открывать окна и двери. Двух человек госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Причина пожара пока не называется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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