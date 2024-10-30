На верфях в Британии, где строят атомные подлодки, произошел пожар

Пожар начался на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems. Там производят атомные подводные лодки, передает газета Mirror.
«В настоящее время аварийно-спасательные службы выехали в BAE на место крупного пожара. Инцидент был зарегистрирован около 00:44 утра сегодня и продолжается до сих пор», — цитирует газета сообщение полиции.
По данным Mirror, на объекте производят атомные подлодки. Ядерного риска нет, но местным жителям советуют оставаться в помещениях, не открывать окна и двери. Двух человек госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Причина пожара пока не называется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.