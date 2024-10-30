Из свердловской полиции уходит главный борец с алкогольной мафией

Подполковник Скиба увольняется из свердловского главка полиции

31 октября 2024 в 08:35 Размер текста - 17 +

Подполковник Скиба возглавлял отдел в областном УЭБиПК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Начальник отдела потребрынка в ГУ МВД по Свердловской области Василий Скиба, курирующий борьбу с нелегальным распространением контракфактной продукции (в том числе алкоголя и табака), подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Скиба уже написал рапорт. Ожидается, что перейдет в одну из коммерческих структур», — поделился собеседник. Скиба — выходец из полиции Нижнего Тагила. В октябре он временно занимал пост начальника полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместо полковника Андрея Дьякова, который стал фигурантом уголовного дела и был уволен. URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник отдела потребрынка в ГУ МВД по Свердловской области Василий Скиба, курирующий борьбу с нелегальным распространением контракфактной продукции (в том числе алкоголя и табака), подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Скиба уже написал рапорт. Ожидается, что перейдет в одну из коммерческих структур», — поделился собеседник. Скиба — выходец из полиции Нижнего Тагила. В октябре он временно занимал пост начальника полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместо полковника Андрея Дьякова, который стал фигурантом уголовного дела и был уволен. URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.