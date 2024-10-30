30 октября 2024

Из свердловской полиции уходит главный борец с алкогольной мафией

Подполковник Скиба увольняется из свердловского главка полиции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., погоны, подполковник, шеврон, полиция
Подполковник Скиба возглавлял отдел в областном УЭБиПК Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Начальник отдела потребрынка в ГУ МВД по Свердловской области Василий Скиба, курирующий борьбу с нелегальным распространением контракфактной продукции (в том числе алкоголя и табака), подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.

«Скиба уже написал рапорт. Ожидается, что перейдет в одну из коммерческих структур», — поделился собеседник. Скиба — выходец из полиции Нижнего Тагила. В октябре он временно занимал пост начальника полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместо полковника Андрея Дьякова, который стал фигурантом уголовного дела и был уволен.

URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник отдела потребрынка в ГУ МВД по Свердловской области Василий Скиба, курирующий борьбу с нелегальным распространением контракфактной продукции (в том числе алкоголя и табака), подал в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Скиба уже написал рапорт. Ожидается, что перейдет в одну из коммерческих структур», — поделился собеседник. Скиба — выходец из полиции Нижнего Тагила. В октябре он временно занимал пост начальника полицейского управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместо полковника Андрея Дьякова, который стал фигурантом уголовного дела и был уволен. URA.RU направило запрос в управление по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...