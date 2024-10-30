Семь ведомств ликвидировали ДТП на трассе Челябинск — Казахстан в рамках учений. Видео

30 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

К учениям привлекли более 13 служб и подразделений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе А-310, ведущей из Челябинска к границе с Казахстаном, 30 октября прошли межведомственные учения при участии МЧС, МВД, Упрдор «Южный Урал», администрации Троицкого района, а также министерств здравоохранения, безопасности и транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «По легенде, специалисты отрабатывали действия при столкновении легкового и грузового автомобилей. Водитель погиб, пассажир оказался заблокирован, а в легковом авто произошло возгорание. Действия происходили на 132 километре трассы по направлению в Казахстан», — уточнили URA.RU в Упрдоре. К межведомственным учениям привлекли более 13 служб и подразделений. Среди них порядные организации регионального миндортранса и Упрдора, полк ДПС, бригада медицины катастроф и троицкой областной больницы, поисково-спасательная служба, группы районного ОМВД, подразделения ГУ МЧС и их оперативный штаб. В учениях также приняли участия рабочая группа комиссии по ЧС и представители районных организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе А-310, ведущей из Челябинска к границе с Казахстаном, 30 октября прошли межведомственные учения при участии МЧС, МВД, Упрдор «Южный Урал», администрации Троицкого района, а также министерств здравоохранения, безопасности и транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «По легенде, специалисты отрабатывали действия при столкновении легкового и грузового автомобилей. Водитель погиб, пассажир оказался заблокирован, а в легковом авто произошло возгорание. Действия происходили на 132 километре трассы по направлению в Казахстан», — уточнили URA.RU в Упрдоре. К межведомственным учениям привлекли более 13 служб и подразделений. Среди них порядные организации регионального миндортранса и Упрдора, полк ДПС, бригада медицины катастроф и троицкой областной больницы, поисково-спасательная служба, группы районного ОМВД, подразделения ГУ МЧС и их оперативный штаб. В учениях также приняли участия рабочая группа комиссии по ЧС и представители районных организаций.