Семь ведомств ликвидировали ДТП на трассе Челябинск — Казахстан в рамках учений. Видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
К учениям привлекли более 13 служб и подразделений Фото:

На трассе А-310, ведущей из Челябинска к границе с Казахстаном, 30 октября прошли межведомственные учения при участии МЧС, МВД, Упрдор «Южный Урал», администрации Троицкого района, а также министерств здравоохранения, безопасности и транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«По легенде, специалисты отрабатывали действия при столкновении легкового и грузового автомобилей. Водитель погиб, пассажир оказался заблокирован, а в легковом авто произошло возгорание. Действия происходили на 132 километре трассы по направлению в Казахстан», — уточнили URA.RU в Упрдоре.

К межведомственным учениям привлекли более 13 служб и подразделений. Среди них порядные организации регионального миндортранса и Упрдора, полк ДПС, бригада медицины катастроф и троицкой областной больницы, поисково-спасательная служба, группы районного ОМВД, подразделения ГУ МЧС и их оперативный штаб. В учениях также приняли участия рабочая группа комиссии по ЧС и представители районных организаций.

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На трассе А-310, ведущей из Челябинска к границе с Казахстаном, 30 октября прошли межведомственные учения при участии МЧС, МВД, Упрдор «Южный Урал», администрации Троицкого района, а также министерств здравоохранения, безопасности и транспорта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «По легенде, специалисты отрабатывали действия при столкновении легкового и грузового автомобилей. Водитель погиб, пассажир оказался заблокирован, а в легковом авто произошло возгорание. Действия происходили на 132 километре трассы по направлению в Казахстан», — уточнили URA.RU в Упрдоре. К межведомственным учениям привлекли более 13 служб и подразделений. Среди них порядные организации регионального миндортранса и Упрдора, полк ДПС, бригада медицины катастроф и троицкой областной больницы, поисково-спасательная служба, группы районного ОМВД, подразделения ГУ МЧС и их оперативный штаб. В учениях также приняли участия рабочая группа комиссии по ЧС и представители районных организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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