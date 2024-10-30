Челябинцам предложили нанести на памятники QR-код с историей семьи

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QR-код. Челябинск, qr-код, куар код
На интерактивном памятнике QR-код раскроет вкладку с историей семьи Фото:

Жителям Челябинской области предложили нанести на памятник QR-код с фотографиями, видео и текстовым форматом истории человека или целой семьи. Это позволит многократно увеличить объем информации об усопшем, дополнив традиционные и лаконичные ФИО и годы жизни новыми данными.

«Интерактивный мемориал (цифровое наследие) — это способ хранить память о человеке в интернете в виде оцифрованных текстов, фотографий, рисунков, видео — любых материалов, связанных с жизнью покойного. Интерактивный мемориал поможет вам живее прикоснуться к памяти о человеке при посещении кладбища, во время поминок и поминовений», — говорится в предложении на сайте «Ритуал», который предлагает доставку таких памятников по всей стране.

При сканировании QR-кода открывается мемориальная страница усопшего с информацией. Код наносится на табличку из нержавеющей стали, авторы идеи обещают, что она будет читаться и через сто лет. Стоимость услуги — 15 тысяч рублей.

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Жителям Челябинской области предложили нанести на памятник QR-код с фотографиями, видео и текстовым форматом истории человека или целой семьи. Это позволит многократно увеличить объем информации об усопшем, дополнив традиционные и лаконичные ФИО и годы жизни новыми данными. «Интерактивный мемориал (цифровое наследие) — это способ хранить память о человеке в интернете в виде оцифрованных текстов, фотографий, рисунков, видео — любых материалов, связанных с жизнью покойного. Интерактивный мемориал поможет вам живее прикоснуться к памяти о человеке при посещении кладбища, во время поминок и поминовений», — говорится в предложении на сайте «Ритуал», который предлагает доставку таких памятников по всей стране. При сканировании QR-кода открывается мемориальная страница усопшего с информацией. Код наносится на табличку из нержавеющей стали, авторы идеи обещают, что она будет читаться и через сто лет. Стоимость услуги — 15 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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