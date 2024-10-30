Челябинцам предложили нанести на памятники QR-код с историей семьи

30 октября 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

На интерактивном памятнике QR-код раскроет вкладку с историей семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинской области предложили нанести на памятник QR-код с фотографиями, видео и текстовым форматом истории человека или целой семьи. Это позволит многократно увеличить объем информации об усопшем, дополнив традиционные и лаконичные ФИО и годы жизни новыми данными. «Интерактивный мемориал (цифровое наследие) — это способ хранить память о человеке в интернете в виде оцифрованных текстов, фотографий, рисунков, видео — любых материалов, связанных с жизнью покойного. Интерактивный мемориал поможет вам живее прикоснуться к памяти о человеке при посещении кладбища, во время поминок и поминовений», — говорится в предложении на сайте «Ритуал», который предлагает доставку таких памятников по всей стране. При сканировании QR-кода открывается мемориальная страница усопшего с информацией. Код наносится на табличку из нержавеющей стали, авторы идеи обещают, что она будет читаться и через сто лет. Стоимость услуги — 15 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области предложили нанести на памятник QR-код с фотографиями, видео и текстовым форматом истории человека или целой семьи. Это позволит многократно увеличить объем информации об усопшем, дополнив традиционные и лаконичные ФИО и годы жизни новыми данными. «Интерактивный мемориал (цифровое наследие) — это способ хранить память о человеке в интернете в виде оцифрованных текстов, фотографий, рисунков, видео — любых материалов, связанных с жизнью покойного. Интерактивный мемориал поможет вам живее прикоснуться к памяти о человеке при посещении кладбища, во время поминок и поминовений», — говорится в предложении на сайте «Ритуал», который предлагает доставку таких памятников по всей стране. При сканировании QR-кода открывается мемориальная страница усопшего с информацией. Код наносится на табличку из нержавеющей стали, авторы идеи обещают, что она будет читаться и через сто лет. Стоимость услуги — 15 тысяч рублей.