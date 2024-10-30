Челябинцы лидируют в рейтинге по покупкам в период ноябрьских распродаж. Так, 43% горожан в день шопинга и во время черной пятницы совершают куда больше покупок, чем обычно. В среднем они тратят на распродажи 25 тысяч рублей.
«Челябинск оказался на первом месте по количеству жителей, которые покупают больше товаров в период скидок. В среднем жители Челябинска готовы потратить на ноябрьских распродажах более 25 тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».
Как отметили в пресс-службе, больше других категорий граждан в период ноябрьских распродаж покупают челябинцы в возрасте от 18 до 44 лет. Горожане в данном возрасте активно ведут себя во время всемирного дня шоппинга (11.11) и черной пятницы.
Несмотря на популярность ноябрьских распродаж, больше половины челябинцев не готовятся к праздникам заранее. Лишь 31% составляют список нужных товаров, а 13% выделяют на покупки определенный бюджет.
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