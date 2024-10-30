Челябинцы бьют рекорд по покупкам во время дня шопинга и черной пятницы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы раскупают больше товаров в период ноябрьских распродаж
Челябинцы раскупают больше товаров в период ноябрьских распродаж Фото:

Челябинцы лидируют в рейтинге по покупкам в период ноябрьских распродаж. Так, 43% горожан в день шопинга и во время черной пятницы совершают куда больше покупок, чем обычно. В среднем они тратят на распродажи 25 тысяч рублей.

«Челябинск оказался на первом месте по количеству жителей, которые покупают больше товаров в период скидок. В среднем жители Челябинска готовы потратить на ноябрьских распродажах более 25 тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Товаров».

Как отметили в пресс-службе, больше других категорий граждан в период ноябрьских распродаж покупают челябинцы в возрасте от 18 до 44 лет. Горожане в данном возрасте активно ведут себя во время всемирного дня шоппинга (11.11) и черной пятницы.

Несмотря на популярность ноябрьских распродаж, больше половины челябинцев не готовятся к праздникам заранее. Лишь 31% составляют список нужных товаров, а 13% выделяют на покупки определенный бюджет.

Челябинск оказался на первом месте по количеству жителей, которые покупают больше товаров в период скидок
Челябинск оказался на первом месте по количеству жителей, которые покупают больше товаров в период скидок
Фото:

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Челябинцы лидируют в рейтинге по покупкам в период ноябрьских распродаж. Так, 43% горожан в день шопинга и во время черной пятницы совершают куда больше покупок, чем обычно. В среднем они тратят на распродажи 25 тысяч рублей. «Челябинск оказался на первом месте по количеству жителей, которые покупают больше товаров в период скидок. В среднем жители Челябинска готовы потратить на ноябрьских распродажах более 25 тысяч рублей», — сообщают в пресс-службе «Авито Рекламы» и «Авито Товаров». Как отметили в пресс-службе, больше других категорий граждан в период ноябрьских распродаж покупают челябинцы в возрасте от 18 до 44 лет. Горожане в данном возрасте активно ведут себя во время всемирного дня шоппинга (11.11) и черной пятницы. Несмотря на популярность ноябрьских распродаж, больше половины челябинцев не готовятся к праздникам заранее. Лишь 31% составляют список нужных товаров, а 13% выделяют на покупки определенный бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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