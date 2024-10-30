В пробке на Пермском тракте сгорела фура. Фото, видео

30 октября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе между Екатеринбургом и Пермью вечером 30 октября загорелась фура, что полностью парализовало движение на участке. Об этом рассказал очевидец. «Трасса Пермь — Екатеринбург, сгорела фура. Образовалась беспросветная пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам другого, на место уже вызвали экстренные службы, однако они застряли на трассе в огромном заторе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что спасатели в течение семи минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила шесть «квадратов». Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Екатеринбургом и Пермью вечером 30 октября загорелась фура, что полностью парализовало движение на участке. Об этом рассказал очевидец. «Трасса Пермь — Екатеринбург, сгорела фура. Образовалась беспросветная пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам другого, на место уже вызвали экстренные службы, однако они застряли на трассе в огромном заторе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что спасатели в течение семи минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила шесть «квадратов».