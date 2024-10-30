В пробке на Пермском тракте сгорела фура. Фото, видео

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Сгоревшие машины, Омская 171Б. Курган, фура, чп, проишествие, сгоревший автомобиль
Обошлось без пострадавших (архивное фото) Фото:

На трассе между Екатеринбургом и Пермью вечером 30 октября загорелась фура, что полностью парализовало движение на участке. Об этом рассказал очевидец.

«Трасса Пермь — Екатеринбург, сгорела фура. Образовалась беспросветная пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам другого, на место уже вызвали экстренные службы, однако они застряли на трассе в огромном заторе.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что спасатели в течение семи минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила шесть «квадратов».

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На трассе между Екатеринбургом и Пермью вечером 30 октября загорелась фура, что полностью парализовало движение на участке. Об этом рассказал очевидец. «Трасса Пермь — Екатеринбург, сгорела фура. Образовалась беспросветная пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам другого, на место уже вызвали экстренные службы, однако они застряли на трассе в огромном заторе. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что спасатели в течение семи минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила шесть «квадратов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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