На трассе между Екатеринбургом и Пермью вечером 30 октября загорелась фура, что полностью парализовало движение на участке. Об этом рассказал очевидец.
«Трасса Пермь — Екатеринбург, сгорела фура. Образовалась беспросветная пробка», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. По словам другого, на место уже вызвали экстренные службы, однако они застряли на трассе в огромном заторе.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что спасатели в течение семи минут ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила шесть «квадратов».
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