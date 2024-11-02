Рестораны Челябинска определились с ценами на Новый год

Новый год в ресторанах Челябинска подорожал на 21,5%

02 ноября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

В среднем билет на новогоднюю ночь обойдется челябинцу в 13 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Рестораны Челябинска определилось с планами на новогоднюю ночь. Часть заведений вовсе планируют не работать с 31 декабря по 1 января, другие уже продают билеты. Согласно подсчетам URA.RU, место на банкете подорожала на 21,5% за год. О том, как челябинцам предлагают встретить 2025 год — в обзоре агентства. В ресторане «Брудершафт» билет на Новый год обойдется в тысячу рублей. Вместо банкета там действует депозит. Как сообщили URA.RU в заведении, гостю в среднем стоит рассчитывать на пять — семь тысяч рублей за праздничный ужин. В программу включили живую музыку, выступление гимнастов, шоу-балета и Деда Мороза. Новогодней программы не будет в ресторане «Моменто». Однако там гостей ждет живая музыка, столики бронируют без депозита. Там уточнили, что в Новогоднюю ночь заведение проработает до 2:00. В стандартное меню включено два салата, закуски, горячее, десерт и напитки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU За пять тысяч рублей встретить 2025 год предлагает ресторан «Максимилианс». В стоимость также включили алкоголь, выступление артистов и шоу с розыгрышем призов. В ресторане «Едатека» Новый год обойдется уже в десять тысяч рублей — пять из них за вход и программу. Остальную сумму можно потратить на еду и безалкогольные напитки. В честь праздника, для посетителей со своим алкоголем не будет действовать пробковый сбор. За детей до 17 лет просят уже пять тысяч рублей, а до семи лет — вход бесплатный. Ресторан «Уральские пельмени» предлагает разные программы для взрослых и детей. Стандартный билет обойдется в 10 900 рублей. В стоимость вошло банкетное меню с горячим, а также дополнительное блюдо в виде пельменей. Для гостей выступят участники шоу «Голос» и группа WE ARE PEOPLE. В тематическую программу по фильму «Елки» также включили конкурсы и Деда Мороза. Для детей в «Уральских пельменях» будет действовать своя программа в отдельном зале. За ребенка до семи лет там просят 5 500 рублей, включая подарок. В армянском ресторане акцент сделают на богатый стол Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Семь тысяч рублей стоит празднование Нового года в ресторане «Нор Баязет». Как URA.RU сообщили в заведении, акцент сделан на большом количестве блюд в меню. Запланирована и развлекательная программа с розыгрышем депозитов, Дедом Морозом и ведущим. В развлекательном комплексе «Малахит» за билет на новогоднюю ночь просят 11 950 рублей. Вечеринка пройдет под выступление группы «Нелегалы», а программа создана с отсылками к произведению «Щелкунчик». Детский билет с отдельной программой и подарком обойдется в 6 500 рублей. Его можно приобрести только для посетителей не старше 12 лет. Новость по теме Рестораны Челябинска озвучили цены на новогодние корпоративы В отеле «Видгоф» стоимость банкета обозначили в 27 тысяч рублей за одного гостя включая фуршет. Место в первой линии обойдется дороже — 29 тысяч рублей с посетителя. Та же цена действует и для детей старше шести лет. В программе — шоу-балет, детские аниматоры, артисты и конкурсы. В парк-отеле «Березка» на тех же условиях предлагают провести новогоднюю ночь за 28 тысяч рублей. Там праздник закончится салютом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рестораны Челябинска определилось с планами на новогоднюю ночь. Часть заведений вовсе планируют не работать с 31 декабря по 1 января, другие уже продают билеты. Согласно подсчетам URA.RU, место на банкете подорожала на 21,5% за год. О том, как челябинцам предлагают встретить 2025 год — в обзоре агентства. В ресторане «Брудершафт» билет на Новый год обойдется в тысячу рублей. Вместо банкета там действует депозит. Как сообщили URA.RU в заведении, гостю в среднем стоит рассчитывать на пять — семь тысяч рублей за праздничный ужин. В программу включили живую музыку, выступление гимнастов, шоу-балета и Деда Мороза. Новогодней программы не будет в ресторане «Моменто». Однако там гостей ждет живая музыка, столики бронируют без депозита. Там уточнили, что в Новогоднюю ночь заведение проработает до 2:00. За пять тысяч рублей встретить 2025 год предлагает ресторан «Максимилианс». В стоимость также включили алкоголь, выступление артистов и шоу с розыгрышем призов. В ресторане «Едатека» Новый год обойдется уже в десять тысяч рублей — пять из них за вход и программу. Остальную сумму можно потратить на еду и безалкогольные напитки. В честь праздника, для посетителей со своим алкоголем не будет действовать пробковый сбор. За детей до 17 лет просят уже пять тысяч рублей, а до семи лет — вход бесплатный. Ресторан «Уральские пельмени» предлагает разные программы для взрослых и детей. Стандартный билет обойдется в 10 900 рублей. В стоимость вошло банкетное меню с горячим, а также дополнительное блюдо в виде пельменей. Для гостей выступят участники шоу «Голос» и группа WE ARE PEOPLE. В тематическую программу по фильму «Елки» также включили конкурсы и Деда Мороза. Для детей в «Уральских пельменях» будет действовать своя программа в отдельном зале. За ребенка до семи лет там просят 5 500 рублей, включая подарок. Семь тысяч рублей стоит празднование Нового года в ресторане «Нор Баязет». Как URA.RU сообщили в заведении, акцент сделан на большом количестве блюд в меню. Запланирована и развлекательная программа с розыгрышем депозитов, Дедом Морозом и ведущим. В развлекательном комплексе «Малахит» за билет на новогоднюю ночь просят 11 950 рублей. Вечеринка пройдет под выступление группы «Нелегалы», а программа создана с отсылками к произведению «Щелкунчик». Детский билет с отдельной программой и подарком обойдется в 6 500 рублей. Его можно приобрести только для посетителей не старше 12 лет. В отеле «Видгоф» стоимость банкета обозначили в 27 тысяч рублей за одного гостя включая фуршет. Место в первой линии обойдется дороже — 29 тысяч рублей с посетителя. Та же цена действует и для детей старше шести лет. В программе — шоу-балет, детские аниматоры, артисты и конкурсы. В парк-отеле «Березка» на тех же условиях предлагают провести новогоднюю ночь за 28 тысяч рублей. Там праздник закончится салютом.