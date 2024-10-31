Пермский завод, выпускающий заряды к ракетам, ищет инженеров без опыта работы

Оборонный завод «Урал» в Соликамске ищет инженеров без опыта работы
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, град, ракета, торнадо, боеприпас, рсзо, stock
Завод производит порох и заряды для ракетных комплексов Фото:

Завод «Урал» (АО «СЗ Урал») в городе Соликамск Пермского края ищет инженеров различной специализации. Вакансии размещены на популярном сервисе по поиску работы. Так, предприятию, которое помимо прочего производит заряды для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Вихрь», нужны инженер по промышленной безопасности, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер по надзору за строительством. В вакансиях указано, что завод рассматривает соискателей без стажа работы.

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«Требования: Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы не менее трех лет», — говорится в вакансии. Помимо этого, заводу нужны главный архитектор, мастер по ремонту технологического оборудования, начальник центральной лаборатории измерительной техники. Ранее предприятие массово требовались рабочие.

Соликамский завод Урал» — одно из крупнейших оборонно-промышленных предприятий, работающих в России. Продукцию завод начал выпускать в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая армию боеприпасами. Сейчас предприятие изготавливает порох, пороховые и твердотопливные заряды для неуправляемых авиаракет и заряды и для противотанковых ракетных комплексов.

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Завод «Урал» (АО «СЗ Урал») в городе Соликамск Пермского края ищет инженеров различной специализации. Вакансии размещены на популярном сервисе по поиску работы. Так, предприятию, которое помимо прочего производит заряды для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Вихрь», нужны инженер по промышленной безопасности, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер по надзору за строительством. В вакансиях указано, что завод рассматривает соискателей без стажа работы. «Требования: Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы не менее трех лет», — говорится в вакансии. Помимо этого, заводу нужны главный архитектор, мастер по ремонту технологического оборудования, начальник центральной лаборатории измерительной техники. Ранее предприятие массово требовались рабочие. Соликамский завод Урал» — одно из крупнейших оборонно-промышленных предприятий, работающих в России. Продукцию завод начал выпускать в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая армию боеприпасами. Сейчас предприятие изготавливает порох, пороховые и твердотопливные заряды для неуправляемых авиаракет и заряды и для противотанковых ракетных комплексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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