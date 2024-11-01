Главный специалист по транспорту пермского правительства занял ключевой пост в РЖД

Пиарщик Министерства транспорта Пермского края устроился в РЖД
© Служба новостей «URA.RU»
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Алена Власова главным пиарщиком пермских железнодорожников
Алена Власова главным пиарщиком пермских железнодорожников Фото:

Пресс-секретарь министерства транспорта Пермского края Алена Власова нашла новую работу. Она заняла должность специалиста по связям с общественностью в Пермском регионе обслуживания Свердловской железной дороги — филиал ОАО РЖД. Об этом пиарщица рассказала корреспонденту URA.RU.

«С конца сентября я отвечаю за связи с общественностью Пермского края в Свердловской железной дороге. Сейчас я изучаю отделения и предприятия, которые входят в состав РЖД. Работа очень интересная и разноплановая, с новыми, порой неожиданными, задачами: от снежных барсов до строительства нового железнодорожного моста в Перми», — сказала Алена Власова. До прихода в пресс-службу краевого минтранса она занимала аналогичную должность в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

ОАО «Российские железные дороги» — одна из крупнейших транспортных компаний в мире, одно из самых крупных предприятий в России. РЖД осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 89 субъектов Российской Федерации. В Пермском крае за это отвечает филиал компании — Пермский регион обслуживания Свердловской железной дороги.

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Пресс-секретарь министерства транспорта Пермского края Алена Власова нашла новую работу. Она заняла должность специалиста по связям с общественностью в Пермском регионе обслуживания Свердловской железной дороги — филиал ОАО РЖД. Об этом пиарщица рассказала корреспонденту URA.RU. «С конца сентября я отвечаю за связи с общественностью Пермского края в Свердловской железной дороге. Сейчас я изучаю отделения и предприятия, которые входят в состав РЖД. Работа очень интересная и разноплановая, с новыми, порой неожиданными, задачами: от снежных барсов до строительства нового железнодорожного моста в Перми», — сказала Алена Власова. До прихода в пресс-службу краевого минтранса она занимала аналогичную должность в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. ОАО «Российские железные дороги» — одна из крупнейших транспортных компаний в мире, одно из самых крупных предприятий в России. РЖД осуществляет транспортное обслуживание в 77 из 89 субъектов Российской Федерации. В Пермском крае за это отвечает филиал компании — Пермский регион обслуживания Свердловской железной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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