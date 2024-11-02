Якушев похвалил Никитина за подготовку молодых политиков в Новгородской области

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев выразил поддержку проекту «Академия молодых политиков», который реализуется Новгородским отделением партии в сотрудничестве с РАНХиГС. Этот проект направлен на подготовку молодых политиков и активистов, что является частью стратегии ЕР по формированию кадрового резерва. Проект врио секретаря Генсовета представил, губернатор Новгородской области и секретарь реготделения партии Андрей Никитин.
«Хороший проект, поддерживаю его. Нам нужно формировать кадровый резерв из активистов, вовлеченных в деятельность „Единой России“. Заинтересованных в том, чтобы приносить пользу своему региону и стране», — подчеркнул Якушев. Его слова передает пресс-служба ЕР на официальном сайте партии.
Участники проекта проходят обучение у ведущих специалистов и знакомятся с различными аспектами политической работы. Это поможет им приобрести необходимые навыки для эффективной деятельности в политической сфере, отметил руководитель регионального исполкома «Единой России» Виктор Храбров.
По словам Никитина, сейчас в регионе 22 местных отделения партии ЕР и еще 503 — первичных. Делегаты из первичных отделений партии «Единая Россия уже успели поучаствовать на региональном форуме, число участников мероприятия достигло 500 человек.
Сейчас, по словам Якушева, перед партией стоит задача максимально разбюрократизировать работу коллег, чтобы они полностью погрузились во взаимодействие с людьми на местах, в реализацию народной программы партии, ее проектов. Он отметил, что сейчас ЕР ждет предложения по оптимизации данных процессов для повышения их эффективности.
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