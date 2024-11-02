Тарасова ответила выступившей за ужесточение правил для россиян фигуристке

Тарасова: слова Дюамель о России — ужасный бред

03 ноября 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Дюамель Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение канадской фигуристки Меган Дюамель об ужесточении санкций против российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство. Она подчеркнула, что высказывания иностранной коллеги являются полным абсурдом. «Пусть она там у себя такое предлагает, в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, это ужасный бред», — привел слова Тарасовой сайт «ВсеПроСпорт». Как ранее сообщало URA.RU, Меган Дюамель выступила с предложением ужесточить правила смены гражданства для российских спортсменов. Олимпийская чемпионка заявила, что у них должно быть право покинуть свое государство, однако фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение канадской фигуристки Меган Дюамель об ужесточении санкций против российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство. Она подчеркнула, что высказывания иностранной коллеги являются полным абсурдом. «Пусть она там у себя такое предлагает, в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, это ужасный бред», — привел слова Тарасовой сайт «ВсеПроСпорт». Как ранее сообщало URA.RU, Меган Дюамель выступила с предложением ужесточить правила смены гражданства для российских спортсменов. Олимпийская чемпионка заявила, что у них должно быть право покинуть свое государство, однако фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять.