02 ноября 2024

Тарасова ответила выступившей за ужесточение правил для россиян фигуристке

Тарасова: слова Дюамель о России — ужасный бред
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, тарасова татьяна
Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Дюамель Фото:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение канадской фигуристки Меган Дюамель об ужесточении санкций против российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство. Она подчеркнула, что высказывания иностранной коллеги являются полным абсурдом.

«Пусть она там у себя такое предлагает, в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, это ужасный бред», — привел слова Тарасовой сайт «ВсеПроСпорт».

Как ранее сообщало URA.RU, Меган Дюамель выступила с предложением ужесточить правила смены гражданства для российских спортсменов. Олимпийская чемпионка заявила, что у них должно быть право покинуть свое государство, однако фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на предложение канадской фигуристки Меган Дюамель об ужесточении санкций против российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство. Она подчеркнула, что высказывания иностранной коллеги являются полным абсурдом. «Пусть она там у себя такое предлагает, в своей Канаде, а нас не трогает. Мы делаем все по правилам, которые существуют. То, что она говорит, это ужасный бред», — привел слова Тарасовой сайт «ВсеПроСпорт». Как ранее сообщало URA.RU, Меган Дюамель выступила с предложением ужесточить правила смены гражданства для российских спортсменов. Олимпийская чемпионка заявила, что у них должно быть право покинуть свое государство, однако фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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