Дюамель высказалась о российских фигуристах, сменивших гражданство

Дюамель: россияне должны тренироваться в той стране, которую решили представлять

02 ноября 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Дюамель уточнила, что ее критика адресована российским фигуристам, выступающим за другие страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU Канадская фигуристка и олимпийская чемпионка Меган Дюамель выступила с предложением ужесточить правила смены гражданства для российских спортсменов, которые хотят представлять другие страны. Она выразила свою позицию в социальной сети X, подчеркнув, что фигуристы должны тренироваться в стране, которую они решили представлять. «Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала Дюамель. Это заявление вызвало обсуждения среди ее подписчиков, которые указали на то, что многие спортсмены из других стран тренируются за пределами своих государств. Дюамель уточнила, что ее критика адресована российским фигуристам, выступающим за другие страны, особенно в контексте текущих политических событий. Ранее Дюамель выразила мнение о том, что Международный союз конькобежцев должен ограничивать возможности перехода российских фигуристов в другие страны, напоминает RT. В марте 2022 года российским фигуристам было запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой союза Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали последним значимым событием для спортсменов из России до введения данного ограничения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канадская фигуристка и олимпийская чемпионка Меган Дюамель выступила с предложением ужесточить правила смены гражданства для российских спортсменов, которые хотят представлять другие страны. Она выразила свою позицию в социальной сети X, подчеркнув, что фигуристы должны тренироваться в стране, которую они решили представлять. «Считаю, что у вас должно быть право покинуть Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять», — написала Дюамель. Это заявление вызвало обсуждения среди ее подписчиков, которые указали на то, что многие спортсмены из других стран тренируются за пределами своих государств. Дюамель уточнила, что ее критика адресована российским фигуристам, выступающим за другие страны, особенно в контексте текущих политических событий. Ранее Дюамель выразила мнение о том, что Международный союз конькобежцев должен ограничивать возможности перехода российских фигуристов в другие страны, напоминает RT. В марте 2022 года российским фигуристам было запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой союза Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали последним значимым событием для спортсменов из России до введения данного ограничения.