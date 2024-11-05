Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что немецкое правительство смирилось с атакой на газопроводы «Северный поток», является достоверным. Об этом рассказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.
«Да, он [Лавров} в этом был абсолютно прав», — сообщил Нимайер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что власти Германии знают о произошедшем подрыве.
Немецкий депутат Бундестага Сара Вагенкнехт направила официальное требование к правительству Германии об обнародовании информации, касающейся атак на газопроводы, отметил Нимайер. Однако представители власти отказались делиться данными, мотивируя это возможным ущербом для отношений с ключевым партнером.
Ранее Лавров сообщил, что Берлин «стыдливо смирился» с разрушением «Северных потоков», передает RT. Такое заявление он сделал в ходе выступления на международном симпозиуме «Создавая будущее».
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