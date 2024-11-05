В Германии признали ответственность за подрыв «Северных потоков»

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Нимайер утверждает, что власти Германии знают о подрыве
Нимайер утверждает, что власти Германии знают о подрыве Фото:

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что немецкое правительство смирилось с атакой на газопроводы «Северный поток», является достоверным. Об этом рассказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер.

«Да, он [Лавров} в этом был абсолютно прав», — сообщил Нимайер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что власти Германии знают о произошедшем подрыве. 

Немецкий депутат Бундестага Сара Вагенкнехт направила официальное требование к правительству Германии об обнародовании информации, касающейся атак на газопроводы, отметил Нимайер. Однако представители власти отказались делиться данными, мотивируя это возможным ущербом для отношений с ключевым партнером.

Ранее Лавров сообщил, что Берлин «стыдливо смирился» с разрушением «Северных потоков», передает RT. Такое заявление он сделал в ходе выступления на международном симпозиуме «Создавая будущее». 

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Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что немецкое правительство смирилось с атакой на газопроводы «Северный поток», является достоверным. Об этом рассказал глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер. «Да, он [Лавров} в этом был абсолютно прав», — сообщил Нимайер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что власти Германии знают о произошедшем подрыве.  Немецкий депутат Бундестага Сара Вагенкнехт направила официальное требование к правительству Германии об обнародовании информации, касающейся атак на газопроводы, отметил Нимайер. Однако представители власти отказались делиться данными, мотивируя это возможным ущербом для отношений с ключевым партнером. Ранее Лавров сообщил, что Берлин «стыдливо смирился» с разрушением «Северных потоков», передает RT. Такое заявление он сделал в ходе выступления на международном симпозиуме «Создавая будущее». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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