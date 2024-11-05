В Челябинской области за год на 89% выросло число глэмпингов. Снять гостиничный номер на природе в октябре 2024 года в регионе можно за пять тысяч рублей, сообщили 5 ноября в пресс-службе «Авито путешествия».
«Рынок глэмпинга в Челябинской области за год вырос на 89%. В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в регионе составила пять тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
В среднем по России число доступных для проживания глэмпингов увеличилось в 2,5 раза. Стоимость суток в гостиничных номерах на природе в целом по стране составляет на данный момент семь тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!