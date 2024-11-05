В Челябинске почти вдвое выросло число глэмпингов. Инфографика

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Число глэмпингов за год увеличилось на 89%
Число глэмпингов за год увеличилось на 89% Фото:

В Челябинской области за год на 89% выросло число глэмпингов. Снять гостиничный номер на природе в октябре 2024 года в регионе можно за пять тысяч рублей, сообщили 5 ноября в пресс-службе «Авито путешествия».

«Рынок глэмпинга в Челябинской области за год вырос на 89%. В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в регионе составила пять тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

В среднем по России число доступных для проживания глэмпингов увеличилось в 2,5 раза. Стоимость суток в гостиничных номерах на природе в целом по стране составляет на данный момент семь тысяч рублей.

В Челябинске стоимость суток в глэмпинге составляет пять тысяч рублей
В Челябинске стоимость суток в глэмпинге составляет пять тысяч рублей
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В Челябинской области за год на 89% выросло число глэмпингов. Снять гостиничный номер на природе в октябре 2024 года в регионе можно за пять тысяч рублей, сообщили 5 ноября в пресс-службе «Авито путешествия». «Рынок глэмпинга в Челябинской области за год вырос на 89%. В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в регионе составила пять тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В среднем по России число доступных для проживания глэмпингов увеличилось в 2,5 раза. Стоимость суток в гостиничных номерах на природе в целом по стране составляет на данный момент семь тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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