Общество Транспорт На Пермском тракте ограничат движение на полдня 05 ноября 2024 в 20:33 Размер текста - 17 + На 329 километре трассы будет идти ремонт (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Дорожники ограничат на девять часов движение до одной полосы на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь. Это необходимо для проведения ремонта 6 ноября, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Уралуправтодор информирует! Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле села Новоалексеевское (329 километр) 6 ноября с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы. Движение в направлении Перми будет осуществляться по одной полосе», — пояснили в компании. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — добавили в «Уралуправтодоре». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Дорожники ограничат на девять часов движение до одной полосы на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь. Это необходимо для проведения ремонта 6 ноября, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Уралуправтодор информирует! Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле села Новоалексеевское (329 километр) 6 ноября с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы. Движение в направлении Перми будет осуществляться по одной полосе», — пояснили в компании. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — добавили в «Уралуправтодоре». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям