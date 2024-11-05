На Пермском тракте ограничат движение на полдня

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
На 329 километре трассы будет идти ремонт (архивное фото) Фото:

Дорожники ограничат на девять часов движение до одной полосы на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь. Это необходимо для проведения ремонта 6 ноября, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Уралуправтодор информирует! Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле села Новоалексеевское (329 километр) 6 ноября с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы. Движение в направлении Перми будет осуществляться по одной полосе», — пояснили в компании.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — добавили в «Уралуправтодоре».

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Дорожники ограничат на девять часов движение до одной полосы на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь. Это необходимо для проведения ремонта 6 ноября, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Уралуправтодор информирует! Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле села Новоалексеевское (329 километр) 6 ноября с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы. Движение в направлении Перми будет осуществляться по одной полосе», — пояснили в компании. Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — добавили в «Уралуправтодоре».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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