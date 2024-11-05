На Пермском тракте ограничат движение на полдня

Дорожники ограничат на девять часов движение до одной полосы на трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь. Это необходимо для проведения ремонта 6 ноября, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Уралуправтодор информирует! Р-242 Пермь — Екатеринбург: возле села Новоалексеевское (329 километр) 6 ноября с 09:00 до 18:00 будут вестись дорожные работы. Движение в направлении Перми будет осуществляться по одной полосе», — пояснили в компании.
Водителей призвали заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — добавили в «Уралуправтодоре».
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