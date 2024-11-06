На Челябинск обрушилась метель. Видео

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Штормовое предупреждение из-за снега и ветра продлили до 7 ноября
Штормовое предупреждение из-за снега и ветра продлили до 7 ноября Фото:

Челябинск продолжает засыпать снегом. Из-за сильного ветра и продолжающихся осадков образовалась метель, передает корреспондент URA.RU.

«Ветер с ног сбивает», — сообщает корреспондент. По данным сервиса «Гисметео», скорость ветра достигает 9 метров в секунду. Иногда порывы — 13 метров в секунду.

Как сообщают синоптики, снегопады продлятся до пятницы, 8 ноября. Осадки ожидаются также 9 и 10 ноября. Температура воздуха понизится до -7 градусов.

На территории Челябинской области с начала ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов и ветра до 20 метров в секунду. Водителей попросят не выезжать на трассы без крайней необходимости. Причиной непогоды стал Скандинавский циклон, который накрыл область до 10 ноября.

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Челябинск продолжает засыпать снегом. Из-за сильного ветра и продолжающихся осадков образовалась метель, передает корреспондент URA.RU. «Ветер с ног сбивает», — сообщает корреспондент. По данным сервиса «Гисметео», скорость ветра достигает 9 метров в секунду. Иногда порывы — 13 метров в секунду. Как сообщают синоптики, снегопады продлятся до пятницы, 8 ноября. Осадки ожидаются также 9 и 10 ноября. Температура воздуха понизится до -7 градусов. На территории Челябинской области с начала ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов и ветра до 20 метров в секунду. Водителей попросят не выезжать на трассы без крайней необходимости. Причиной непогоды стал Скандинавский циклон, который накрыл область до 10 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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