Челябинск продолжает засыпать снегом. Из-за сильного ветра и продолжающихся осадков образовалась метель, передает корреспондент URA.RU.
«Ветер с ног сбивает», — сообщает корреспондент. По данным сервиса «Гисметео», скорость ветра достигает 9 метров в секунду. Иногда порывы — 13 метров в секунду.
Как сообщают синоптики, снегопады продлятся до пятницы, 8 ноября. Осадки ожидаются также 9 и 10 ноября. Температура воздуха понизится до -7 градусов.
На территории Челябинской области с начала ноября объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, снежных заносов и ветра до 20 метров в секунду. Водителей попросят не выезжать на трассы без крайней необходимости. Причиной непогоды стал Скандинавский циклон, который накрыл область до 10 ноября.
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