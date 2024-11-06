Песков заявил, что россиянам неинтересны выборы президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для россиян важнее собственная повестка дня, чем исход выборов в США. В частности, он упомянул про ледокол «Чукотка», который был спущен на воду 6 ноября.
«У нас своя повестка дня... Мы сегодня спустили ледокол 'Чукотка' на воду, это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово! А к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. И, наверное, не надо лукавить, важно, что выборы завершились в Америке», — заявил Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Песков также отметил значимость завершения выборов в США, подчеркивая, что это вопрос, который должен интересовать прежде всего американцев. Он уточнил, что Россия сосредотачивается на своих внутренних делах и проектах, таких как запуск нового ледокола «Чукотка».
«Чукотка» стала четвертым серийным ледоколом проекта 22220. Он двухсадочный и может работать как на магистральной трассе в океане, так и в устьях больших сибирских рек. Кроме того, ледокол может выполнять рейсы для обеспечения прохода торговых судов, судов с грузами для оборонных целей и для геологоразведочных работ в любых условиях.
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