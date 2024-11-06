Россия подтвердила уникальность отечественных технологий ледоколостроения. Президент Владимир Путин продемонстрировал это во время церемонии спуска на воду новейшего ледокола «Чукотка» 6 ноября, объяснил URA.RU координатор Экспертного совета «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников.
«Создание таких мощных, современных судов — еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России. Именно так — на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика», — заявил Путин.
Он отметил, что «Чукотка» стала четвертым серийным ледоколом проекта 22220. Уже в декабре здесь же, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, спустят на воду еще одно судно — «Якутия». В январе этого года был заложен ледокол «Ленинград». В 2025 году начнется строительство ледокола «Сталинград».
«Кроме того, на дальневосточной верфи „Звезда“ строится атомный ледокол нового поколения „Лидер“, самый мощный, — подчеркнул глава государства. — От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути».
Путин отметил также, что в составе флота России сейчас 34 дизельных ледокола, семь атомных. Будет построено еще 11 атомных, плюс — «Лидер».
«Крестной матерью» ледокола «Чукотка» стала глава федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Она призналась, что надеется на проведение научной экспедиции ученых «Сириуса» именно на этом судне. И именно Шмелева совершила традиционный при спуске на воду нового судна ритуал — разбила о борт ледокола бутылку шампанского.
Спуск на воду новейшего ледокола «Чукотка» говорит о том, что Россия смогла преодолеть технологические, финансовые и другие трудности, с которыми пришлось столкнуться после введения в 2022 году западных санкций, объяснил URA.RU координатор Экспертного совета «Проектный офис развития Арктики», доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. «Это показатель развития нашей экономики и последовательной политики в развитии арктической зоны.
Это показатель нашего технического превосходства в строительстве атомных ледоколов в мире. Несмотря на то, что США, Канада и Финляндия заключили ледовый пакт, там нет таких технологий. В 1980-е годы они были у Финляндии, но сейчас утрачены, и кадров нет. У США есть деньги, но нужно время, чтобы развить компетенции и разработать новые технологии», — пояснил Воротников.
По словам эксперта, феноменальность «Чукотки» в том, что ледокол — двухосадочный: он может работать как на магистральной трассе в океане, так и в устьях больших сибирских рек. «Россия впервые применила эту схему. Ледоколов такого типа нет нигде в мире. Это уникальная технология, поскольку ледокол может выполнять рейсы для обеспечения прохода торговых судов, судов с грузами для оборонных целей и для геологоразведочных работ в любых условиях, — отметил Воротников. — Благодаря ледоколам этого класса, способным проходить через тяжелые льды, будет обеспечен круглогодичный трафик по Северному морскому пути. Это, в том числе в интересах наших партнеров — ОАЭ, Индии, Китая».
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