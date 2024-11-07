Врачи курганского медцентра поставили на ноги 14-летнюю девочку из Екатеринбурга

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Врачи смогли поставить подростка на ноги
Врачи смогли поставить подростка на ноги Фото:

Врачи Курганского медицинского центра имени Илизарова поставили на ноги 14-летнюю девочку из Екатеринбурга, устранив деформации позвоночника и стоп. У пациентки врожденное системное заболевание скелетно-мышечной системы (артрогрипоз), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«Маленькая пациентка прошла множество операций на разных сегментах опорно-двигательного аппарата. Врач-вертебролог Полина Очирова выполнила девочке первую операцию по коррекции деформации позвоночника растущей конструкцией. Затем пациентке устранили деформацию стоп, на сегодняшний день она встает и ходит с поддержкой в ортопедической обуви», — сообщили на сайте министерства. 

Далее врачи взялись за устранение патологии локтевых суставов. На данный момент выполняется реконструкция тазобедренного сустава. После завершения лечения ног и суставов девочке предстоит операция по установке на позвоночник постоянной металлоконструкции. 

У подростка врожденное системное заболевание скелетно-мышечной системы. Оно характеризуется ограничением движений суставов, недоразвитием мышц и поражением спинного мозга. Такая патология встречается у одного ребенка из трех тысяч новорожденных.

Сообщалось, что врачи медцентра вернули пациентке, прикованной к кровати, возможность самостоятельно передвигаться. Женщина получила травму 26 лет назад, после чего ей установили металлоконструкцию, но после операции возникли осложнения.

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Врачи Курганского медицинского центра имени Илизарова поставили на ноги 14-летнюю девочку из Екатеринбурга, устранив деформации позвоночника и стоп. У пациентки врожденное системное заболевание скелетно-мышечной системы (артрогрипоз), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. «Маленькая пациентка прошла множество операций на разных сегментах опорно-двигательного аппарата. Врач-вертебролог Полина Очирова выполнила девочке первую операцию по коррекции деформации позвоночника растущей конструкцией. Затем пациентке устранили деформацию стоп, на сегодняшний день она встает и ходит с поддержкой в ортопедической обуви», — сообщили на сайте министерства.  Далее врачи взялись за устранение патологии локтевых суставов. На данный момент выполняется реконструкция тазобедренного сустава. После завершения лечения ног и суставов девочке предстоит операция по установке на позвоночник постоянной металлоконструкции.  У подростка врожденное системное заболевание скелетно-мышечной системы. Оно характеризуется ограничением движений суставов, недоразвитием мышц и поражением спинного мозга. Такая патология встречается у одного ребенка из трех тысяч новорожденных. Сообщалось, что врачи медцентра вернули пациентке, прикованной к кровати, возможность самостоятельно передвигаться. Женщина получила травму 26 лет назад, после чего ей установили металлоконструкцию, но после операции возникли осложнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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