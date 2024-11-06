Текслер выразил соболезнования близким челябинского лидера женщин-предпринимателей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования после смерти Веры Соколовой, известной лидера женского предпринимательского движения в регионе. Вера Николаевна была основателем и руководителем общественной организации «Союз успеха», которая объединяет женщин-предпринимательниц на Южном Урале, сообщили в пресс-службе правительства.
«Уход из жизни Веры Николаевны Соколовой — горькая утрата и потеря для Челябинской области, для женского движения и предпринимательского сообщества региона. Вера Николаевна помогла многим жительницам Южного Урала найти свой путь к успеху, основанном на частной инициативе и желании менять мир к лучшему», — отметил Алексей Текслер.
Вера Соколова оставила значительный след в социальной и благотворительной деятельности Челябинской области. Ее усилия не ограничивались только бизнесом. Она активно участвовала в различных проектах, направленных на улучшение жизни в регионе, привлекая к этим инициативам широкие слои населения.
Вера Соколова скончалась 6 ноября. Как сообщили в некрологе, опубликованном пресс-службой администрации, под руководством Соколовой были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность заслужила признание и уважение.
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