06 ноября 2024

Текслер выразил соболезнования близким челябинского лидера женщин-предпринимателей

Губернатор Текслер: смерть лидера женщин-предпринимателей — это горькая утрата
© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер назвал смерть Веры Соколовой "большой утратой и потерей"
Текслер назвал смерть Веры Соколовой "большой утратой и потерей" Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования после смерти Веры Соколовой, известной лидера женского предпринимательского движения в регионе. Вера Николаевна была основателем и руководителем общественной организации «Союз успеха», которая объединяет женщин-предпринимательниц на Южном Урале, сообщили в пресс-службе правительства.

«Уход из жизни Веры Николаевны Соколовой — горькая утрата и потеря для Челябинской области, для женского движения и предпринимательского сообщества региона. Вера Николаевна помогла многим жительницам Южного Урала найти свой путь к успеху, основанном на частной инициативе и желании менять мир к лучшему», — отметил Алексей Текслер.

Вера Соколова оставила значительный след в социальной и благотворительной деятельности Челябинской области. Ее усилия не ограничивались только бизнесом. Она активно участвовала в различных проектах, направленных на улучшение жизни в регионе, привлекая к этим инициативам широкие слои населения.

Вера Соколова скончалась 6 ноября. Как сообщили в некрологе, опубликованном пресс-службой администрации, под руководством Соколовой были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность заслужила признание и уважение.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования после смерти Веры Соколовой, известной лидера женского предпринимательского движения в регионе. Вера Николаевна была основателем и руководителем общественной организации «Союз успеха», которая объединяет женщин-предпринимательниц на Южном Урале, сообщили в пресс-службе правительства. «Уход из жизни Веры Николаевны Соколовой — горькая утрата и потеря для Челябинской области, для женского движения и предпринимательского сообщества региона. Вера Николаевна помогла многим жительницам Южного Урала найти свой путь к успеху, основанном на частной инициативе и желании менять мир к лучшему», — отметил Алексей Текслер. Вера Соколова оставила значительный след в социальной и благотворительной деятельности Челябинской области. Ее усилия не ограничивались только бизнесом. Она активно участвовала в различных проектах, направленных на улучшение жизни в регионе, привлекая к этим инициативам широкие слои населения. Вера Соколова скончалась 6 ноября. Как сообщили в некрологе, опубликованном пресс-службой администрации, под руководством Соколовой были реализованы многие социальные проекты, а ее широкая общественная деятельность заслужила признание и уважение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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