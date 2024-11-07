В России ужесточаются правила въезда для мигрантов

С 7 ноября ужесточаются правила въезда мигрантов в Россию. Теперь в стране смогут использовать информацию, полученную в результате государственной геномной регистрации, чтобы устанавливать личности приезжих, в том числе, лиц без гражданства. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, вступившем в силу в четверг.
Так, в законе «О государственной геномной регистрации в РФ» часть статьи о целях использования геномной информации дополняется пунктом об «установлении личности иностранных граждан и лиц без гражданства». Ранее в законе его не было.
Закон также дополнен нормами, согласно которым при проведении экспериментов добровольная государственная геномная регистрация иностранцев и лиц без гражданства будет необходимо согласие таких лиц. Помимо этого, правительство России получило возможность запускать эксперименты по апробации правил въезда и выезда из России, не предусмотренных законом. Установлены единые стандарты перевода с латиницы на кириллицу данных в документах, удостоверяющих личность мигранта.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведения в миграционной сфере помогут избежать ошибок при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не пропускать в страну людей, ранее нарушивших законы РФ, передает «Национальная служба новостей». Также ранее стало известно, что при депортации из России несовершеннолетних иностранцев теперь будут высылать и их законных представителей. Новые правила начнут действовать с 5 февраля 2025 года.
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