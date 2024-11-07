Челябинский медик стала ветераном боевых действий после третьей службы на СВО

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Вручение удостоверений ветеранов боевых действий ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, удостоверение ветерана боевых действий, сво, минобороны, армия россии
Удостоверение она получила после третьей поездки на спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ Олеся Гаврилова получила удостоверение ветерана боевых действий после третьей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ трудилась медицинской сестрой в военном госпитале в Луганске и помогала раненым бойцам скорее пойти на поправку. Удостоверение ветерана боевых действий вручили уже в Челябинске», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Медсестра ездила за ленточку уже трижды, в последний раз на полгода. Для того, чтобы работать там в госпитале, она прошла обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. На передовой медсестра делала перевязки, капельницы и уколы, а также готовила бойцов к операциям.

«В очередную ракетную опасность мы с коллегой вывели из здания бойцов, и на этаже оставались те, кто в инвалидных креслах. А у меня дома дети. Оборачиваюсь и смотрю, бегут наши раненые нам помогать», — рассказала Гаврилова момент из жизни госпиталя. Она отметила, что была очень горда за парней, которые бросились помогать, несмотря на ранения.

Челябинская медсестра трижды была за ленточкой
Челябинская медсестра трижды была за ленточкой

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Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ Олеся Гаврилова получила удостоверение ветерана боевых действий после третьей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ трудилась медицинской сестрой в военном госпитале в Луганске и помогала раненым бойцам скорее пойти на поправку. Удостоверение ветерана боевых действий вручили уже в Челябинске», — уточнили в пресс-службе ведомства. Медсестра ездила за ленточку уже трижды, в последний раз на полгода. Для того, чтобы работать там в госпитале, она прошла обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. На передовой медсестра делала перевязки, капельницы и уколы, а также готовила бойцов к операциям. «В очередную ракетную опасность мы с коллегой вывели из здания бойцов, и на этаже оставались те, кто в инвалидных креслах. А у меня дома дети. Оборачиваюсь и смотрю, бегут наши раненые нам помогать», — рассказала Гаврилова момент из жизни госпиталя. Она отметила, что была очень горда за парней, которые бросились помогать, несмотря на ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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