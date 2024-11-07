Челябинский медик стала ветераном боевых действий после третьей службы на СВО

07 ноября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Удостоверение она получила после третьей поездки на спецоперацию Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ Олеся Гаврилова получила удостоверение ветерана боевых действий после третьей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ трудилась медицинской сестрой в военном госпитале в Луганске и помогала раненым бойцам скорее пойти на поправку. Удостоверение ветерана боевых действий вручили уже в Челябинске», — уточнили в пресс-службе ведомства. Медсестра ездила за ленточку уже трижды, в последний раз на полгода. Для того, чтобы работать там в госпитале, она прошла обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. На передовой медсестра делала перевязки, капельницы и уколы, а также готовила бойцов к операциям. «В очередную ракетную опасность мы с коллегой вывели из здания бойцов, и на этаже оставались те, кто в инвалидных креслах. А у меня дома дети. Оборачиваюсь и смотрю, бегут наши раненые нам помогать», — рассказала Гаврилова момент из жизни госпиталя. Она отметила, что была очень горда за парней, которые бросились помогать, несмотря на ранения. Челябинская медсестра трижды была за ленточкой Минздравствуйте Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ Олеся Гаврилова получила удостоверение ветерана боевых действий после третьей поездки в зону проведения спецоперации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Старшая медсестра кардиологического отделения Клиники ЮУГМУ трудилась медицинской сестрой в военном госпитале в Луганске и помогала раненым бойцам скорее пойти на поправку. Удостоверение ветерана боевых действий вручили уже в Челябинске», — уточнили в пресс-службе ведомства. Медсестра ездила за ленточку уже трижды, в последний раз на полгода. Для того, чтобы работать там в госпитале, она прошла обучение в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. На передовой медсестра делала перевязки, капельницы и уколы, а также готовила бойцов к операциям. «В очередную ракетную опасность мы с коллегой вывели из здания бойцов, и на этаже оставались те, кто в инвалидных креслах. А у меня дома дети. Оборачиваюсь и смотрю, бегут наши раненые нам помогать», — рассказала Гаврилова момент из жизни госпиталя. Она отметила, что была очень горда за парней, которые бросились помогать, несмотря на ранения.