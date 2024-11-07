Сын Маска, называющий себя женщиной, решил уехать из США после победы Трампа

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Сын Илона Маска заявил, что не видит своего будущего в США после победы Трампа
Сын Илона Маска заявил, что не видит своего будущего в США после победы Трампа Фото:

Сын известного американского предпринимателя Илона Маска, Ксавье, который идентифицирует себя как женщина и носит имя Вивиан Дженна Уилсон, заявил о своем намерении покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщил сам Вивиан.

«Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», — написал Ксавье на своей странице в соцсети Threads (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). По его словам, даже если при новом президенте не будут приняты законы, напрямую ущемляющие права трансгендеров (ЛГБТ — запрещенное движение в России, признано экстремистским), общество, поддержавшее Трампа, создает неприемлемую атмосферу для жизни.

Ранее Илон Маск заявил, что считает своего сына, который сменил пол и имя, по сути, утраченным для него. Он также выразил недовольство по поводу того, как был обманом введен в заблуждение относительно подписания согласия на применение блокаторов полового созревания для своего старшего ребенка до достижения последним совершеннолетия.

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Сын известного американского предпринимателя Илона Маска, Ксавье, который идентифицирует себя как женщина и носит имя Вивиан Дженна Уилсон, заявил о своем намерении покинуть США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщил сам Вивиан. «Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США», — написал Ксавье на своей странице в соцсети Threads (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). По его словам, даже если при новом президенте не будут приняты законы, напрямую ущемляющие права трансгендеров (ЛГБТ — запрещенное движение в России, признано экстремистским), общество, поддержавшее Трампа, создает неприемлемую атмосферу для жизни. Ранее Илон Маск заявил, что считает своего сына, который сменил пол и имя, по сути, утраченным для него. Он также выразил недовольство по поводу того, как был обманом введен в заблуждение относительно подписания согласия на применение блокаторов полового созревания для своего старшего ребенка до достижения последним совершеннолетия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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