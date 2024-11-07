Самолет «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга совершил аварийную посадку

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Екатеринбурга во Владивосток, совершил аварийную посадку утром 8 ноября в международном аэропорту Владивосток имени В . К . Арсеньева. Причиной стала техническая неисправность судна, где находились 164 пассажира, рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась. Указанные обстоятельства повлекли задержку рейса Владивосток — Екатеринбург», — пояснили в ведомстве. Вылет перенесли на семь часов и 20 минут.
По новому расписанию будут отправлены 127 человек, включая 20 несовершеннолетних. Авиакомпания организовала для пассажиров питание и размещение.
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