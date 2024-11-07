Челябинский мобилизованный пять лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть

08 ноября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Обвинительный приговор вынесен по статье за самовольное оставление части (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мобилизованный из Челябинской области пять с половиной лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть в назначенный срок. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Призванный по мобилизации рядовой Ц. не прибыл в установленный срок 23 января 2024 года в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. <…> Военным судом в отношении военнослужащего вынесен обвинительный приговор по части пятой статьи 337 УК РФ („Самовольное оставление части“), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Мобилизованный решил, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не стал возвращаться в часть. До 3 апреля он находился в Сатке, где и был задержан сотрудниками полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мобилизованный из Челябинской области пять с половиной лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть в назначенный срок. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Призванный по мобилизации рядовой Ц. не прибыл в установленный срок 23 января 2024 года в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. <…> Военным судом в отношении военнослужащего вынесен обвинительный приговор по части пятой статьи 337 УК РФ („Самовольное оставление части“), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Мобилизованный решил, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не стал возвращаться в часть. До 3 апреля он находился в Сатке, где и был задержан сотрудниками полиции.