07 ноября 2024

Челябинский мобилизованный пять лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть

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Обвинительный приговор вынесен по статье за самовольное оставление части (архивное фото) Фото:

Мобилизованный из Челябинской области пять с половиной лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть в назначенный срок. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Призванный по мобилизации рядовой Ц. не прибыл в установленный срок 23 января 2024 года в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. <…> Военным судом в отношении военнослужащего вынесен обвинительный приговор по части пятой статьи 337 УК РФ („Самовольное оставление части“), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мобилизованный решил, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не стал возвращаться в часть. До 3 апреля он находился в Сатке, где и был задержан сотрудниками полиции.

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Мобилизованный из Челябинской области пять с половиной лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть в назначенный срок. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Призванный по мобилизации рядовой Ц. не прибыл в установленный срок 23 января 2024 года в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. <…> Военным судом в отношении военнослужащего вынесен обвинительный приговор по части пятой статьи 337 УК РФ („Самовольное оставление части“), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Мобилизованный решил, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не стал возвращаться в часть. До 3 апреля он находился в Сатке, где и был задержан сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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