Челябинский мобилизованный пять лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть

Мобилизованный из Челябинской области пять с половиной лет проведет в тюрьме за неявку в воинскую часть в назначенный срок. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Призванный по мобилизации рядовой Ц. не прибыл в установленный срок 23 января 2024 года в воинскую часть, дислоцированную в Оренбургской области. <…> Военным судом в отношении военнослужащего вынесен обвинительный приговор по части пятой статьи 337 УК РФ („Самовольное оставление части“), на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев в колонии общего режима», — сообщает пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Мобилизованный решил, что командование не оформило необходимые документы для получения установленных выплат, поэтому не стал возвращаться в часть. До 3 апреля он находился в Сатке, где и был задержан сотрудниками полиции.
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