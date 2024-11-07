В Сургуте покажут спектакль с Геной Букиным в главной роли

В Сургуте (ХМАО) покажут спектакль по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», одну из главных ролей в котором сыграет Виктор Логинов. Актер обрел широкую известность благодаря персонажу Гены Букина из сериала «Счастливы вместе». Информация о спектакле размещена на сайте сервисе по продаже билетов.
«Действие спектакля происходит в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая полунагая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта», — говорится в афише.
Воланда, одного из главных героев «Мастера и Маргариты», сыграет Виктор Логинов. На сцене также появятся и актриса Наталья Гончарова. Организаторы предупредили, что состав труппы может измениться без уведомления.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутский драмтеатр поставит спектакль в формате концерта-манифеста в честь 90-летия Геннадия Райшева. В основу сюжета легла творческая жизнь знаменитого югорского художника.
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