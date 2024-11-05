Сургутский драмтеатр поставит спектакль в честь знаменитого художника Райшева

Сургутский драмтеатр (ХМАО) поставит спектакль в формате концерта-манифеста в честь 90-летия Геннадия Райшева. В основу сюжета легла творческая жизнь знаменитого югорского художника. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе драмтеатра.
«Главный герой очередной премьеры СМДТ — прилежный ученик Демиурга. Жизнь и творчество югорского живописца Геннадия Райшева легли в основу постановки. Событие приурочено к 90-летию со дня рождения художника», — следует из сообщения.
Режиссер Вахтанг Харчилава определил жанр постановки как концерт-манифест. Пластическая композиция будет сопровождаться электронной и этнической музыкой, а также видеоартом. «„Творчество — свободно, художник — независим“ — это, пожалуй, основная цитата из спектакля, которая задает зрителю должный настрой», — отметил режиссер.
Ранее URA.RU сообщало, что новый творческий сезон в сургутском драмтеатре начался с двух премьерных спектаклей о любви «Онегин» и «Однажды в Verone». Постановки показали при полном аншлаге.
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