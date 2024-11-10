10 ноября 2024

В Перми открылись супермаркеты федеральной сети миллиардера из Forbes

В Перми начали работать три супермаркета федеральной сети «Ярче!»
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В Перми запустили три магазина
В Перми запустили три магазина Фото:

В Перми открылись три супермаркета «Ярче!» холдинга «KDV Групп», владельцем которого является томский миллиардер Денис Штенгелов. Информация о магазинах появилась в сервисе «Яндекс Карты».

«Супермаркет „Ярче!“. Три организации в Перми», — сказано в «Яндекс Картах». Магазины открылись в Орджоникидзевском, Кировском и Индустриальном районах.

Компания «KDV Групп», занимается производством продуктов питания, в том числе кондитерских изделий и снеков. Основным акционером холдинга является томский миллиардер Денис Штенгелов. По данным Forbes, он занимает 106 строчку в рейтинге «125 миллиардеров России». Состояние Штенгелова оценивают в 1,3 млрд рублей.

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В Перми открылись три супермаркета «Ярче!» холдинга «KDV Групп», владельцем которого является томский миллиардер Денис Штенгелов. Информация о магазинах появилась в сервисе «Яндекс Карты». «Супермаркет „Ярче!“. Три организации в Перми», — сказано в «Яндекс Картах». Магазины открылись в Орджоникидзевском, Кировском и Индустриальном районах. Компания «KDV Групп», занимается производством продуктов питания, в том числе кондитерских изделий и снеков. Основным акционером холдинга является томский миллиардер Денис Штенгелов. По данным Forbes, он занимает 106 строчку в рейтинге «125 миллиардеров России». Состояние Штенгелова оценивают в 1,3 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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