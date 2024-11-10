В Перми открылись супермаркеты федеральной сети миллиардера из Forbes

В Перми открылись три супермаркета «Ярче!» холдинга «KDV Групп», владельцем которого является томский миллиардер Денис Штенгелов. Информация о магазинах появилась в сервисе «Яндекс Карты».
«Супермаркет „Ярче!“. Три организации в Перми», — сказано в «Яндекс Картах». Магазины открылись в Орджоникидзевском, Кировском и Индустриальном районах.
Компания «KDV Групп», занимается производством продуктов питания, в том числе кондитерских изделий и снеков. Основным акционером холдинга является томский миллиардер Денис Штенгелов. По данным Forbes, он занимает 106 строчку в рейтинге «125 миллиардеров России». Состояние Штенгелова оценивают в 1,3 млрд рублей.
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