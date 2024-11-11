11 ноября 2024

В Сургуте зэки будут вышивать шевроны для спецодежды

Заключенные колонии в Сургуте будут изготавливать нашивки для спецодежды
© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденные в колонии Сургута осваивают машинную вышивку
Осужденные в колонии Сургута осваивают машинную вышивку Фото:

В исправительной колонии №11 города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) осужденные освоят новый вид рукоделия — машинную вышивку. Они будут изготавливать нашивки и вышивать шевроны для специальной одежды. Как сообщает УФСИН по ХМАО, для этих целей колония приобрела устройство для вышивки, стоимость которого составляет около полумиллиона рублей.

«В центр трудовой адаптации исправительной колонии №11 Сургута поступило новое оборудование для вышивания стоимостью около полумиллиона рублей. Благодаря оборудованию, осужденные смогут дополнять свои шитые изделия различными рисунками и узорами, а также изготавливать нашивки и шевроны для специальной одежды», — указано в публикации на официальном сайте окружного УФСИН.

Новое оборудование куплено за счет средств федерального бюджета ХМАО. Сейчас осужденные проходят обучение на этой установке и завершат курс к декабрю.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута договорилась о развитии сотрудничества с УФСИН ХМАО. В местной колонии планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание

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В исправительной колонии №11 города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) осужденные освоят новый вид рукоделия — машинную вышивку. Они будут изготавливать нашивки и вышивать шевроны для специальной одежды. Как сообщает УФСИН по ХМАО, для этих целей колония приобрела устройство для вышивки, стоимость которого составляет около полумиллиона рублей. «В центр трудовой адаптации исправительной колонии №11 Сургута поступило новое оборудование для вышивания стоимостью около полумиллиона рублей. Благодаря оборудованию, осужденные смогут дополнять свои шитые изделия различными рисунками и узорами, а также изготавливать нашивки и шевроны для специальной одежды», — указано в публикации на официальном сайте окружного УФСИН. Новое оборудование куплено за счет средств федерального бюджета ХМАО. Сейчас осужденные проходят обучение на этой установке и завершат курс к декабрю. Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута договорилась о развитии сотрудничества с УФСИН ХМАО. В местной колонии планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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