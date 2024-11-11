В Сургуте зэки будут вышивать шевроны для спецодежды

В исправительной колонии №11 города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) осужденные освоят новый вид рукоделия — машинную вышивку. Они будут изготавливать нашивки и вышивать шевроны для специальной одежды. Как сообщает УФСИН по ХМАО, для этих целей колония приобрела устройство для вышивки, стоимость которого составляет около полумиллиона рублей.
«В центр трудовой адаптации исправительной колонии №11 Сургута поступило новое оборудование для вышивания стоимостью около полумиллиона рублей. Благодаря оборудованию, осужденные смогут дополнять свои шитые изделия различными рисунками и узорами, а также изготавливать нашивки и шевроны для специальной одежды», — указано в публикации на официальном сайте окружного УФСИН.
Новое оборудование куплено за счет средств федерального бюджета ХМАО. Сейчас осужденные проходят обучение на этой установке и завершат курс к декабрю.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Сургута договорилась о развитии сотрудничества с УФСИН ХМАО. В местной колонии планируют развивать промышленный сектор, а город может помочь в трудоустройстве освободившихся и отбывающих наказание
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!