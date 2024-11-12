Мэр Екатеринбурга договорился с депутатами о новом налоге: куда его потратят

Депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали решение Орлова о введении турналога
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии с Алексеем Орловым в городской администрации. Екатеринбург, орлов алексей
Депутаты «Единой России» поддержали Алексея Орлова в идее с турналогом Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заручился поддержкой фракции «Единой России» в гордуме по поводу внедрения нового — туристического — налога. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти.

По его словам, голосование прошло утром 12 ноября, особых споров среди депутатов не возникло. «Была достигнута договоренность, что вырученные средства направят среди прочего на уличное освещение и организацию событийных мероприятий», — уточнил свидетель.

По словам другого участника, Орлов заверил депутатов, что средства с налога в бюджете будут «окрашены». То есть будет возможно проконтролировать, на что они уходят.

Как ранее рассказывали в администрации, турналог даст екатеринбургскому бюджету до 450 миллионов рублей в год. Механика такова, что приезжающие в город туристы будут переплачивать за гостиничные номера до 100 рублей в сутки.

Ожидается, что новая мера начнет действовать с 1 января. Причем не только в Екатеринбурге, но и в соседних городах.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заручился поддержкой фракции «Единой России» в гордуме по поводу внедрения нового — туристического — налога. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, голосование прошло утром 12 ноября, особых споров среди депутатов не возникло. «Была достигнута договоренность, что вырученные средства направят среди прочего на уличное освещение и организацию событийных мероприятий», — уточнил свидетель. По словам другого участника, Орлов заверил депутатов, что средства с налога в бюджете будут «окрашены». То есть будет возможно проконтролировать, на что они уходят. Как ранее рассказывали в администрации, турналог даст екатеринбургскому бюджету до 450 миллионов рублей в год. Механика такова, что приезжающие в город туристы будут переплачивать за гостиничные номера до 100 рублей в сутки. Ожидается, что новая мера начнет действовать с 1 января. Причем не только в Екатеринбурге, но и в соседних городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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