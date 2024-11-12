Мэр Екатеринбурга договорился с депутатами о новом налоге: куда его потратят

Депутаты гордумы Екатеринбурга поддержали решение Орлова о введении турналога

12 ноября 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Депутаты «Единой России» поддержали Алексея Орлова в идее с турналогом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заручился поддержкой фракции «Единой России» в гордуме по поводу внедрения нового — туристического — налога. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, голосование прошло утром 12 ноября, особых споров среди депутатов не возникло. «Была достигнута договоренность, что вырученные средства направят среди прочего на уличное освещение и организацию событийных мероприятий», — уточнил свидетель. По словам другого участника, Орлов заверил депутатов, что средства с налога в бюджете будут «окрашены». То есть будет возможно проконтролировать, на что они уходят. Как ранее рассказывали в администрации, турналог даст екатеринбургскому бюджету до 450 миллионов рублей в год. Механика такова, что приезжающие в город туристы будут переплачивать за гостиничные номера до 100 рублей в сутки. Ожидается, что новая мера начнет действовать с 1 января. Причем не только в Екатеринбурге, но и в соседних городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заручился поддержкой фракции «Единой России» в гордуме по поводу внедрения нового — туристического — налога. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, голосование прошло утром 12 ноября, особых споров среди депутатов не возникло. «Была достигнута договоренность, что вырученные средства направят среди прочего на уличное освещение и организацию событийных мероприятий», — уточнил свидетель. По словам другого участника, Орлов заверил депутатов, что средства с налога в бюджете будут «окрашены». То есть будет возможно проконтролировать, на что они уходят. Как ранее рассказывали в администрации, турналог даст екатеринбургскому бюджету до 450 миллионов рублей в год. Механика такова, что приезжающие в город туристы будут переплачивать за гостиничные номера до 100 рублей в сутки. Ожидается, что новая мера начнет действовать с 1 января. Причем не только в Екатеринбурге, но и в соседних городах.