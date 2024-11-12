Смертельная авария, в которого погиб 51-летний мужчина, произошла в ночь на 13 ноября в Копейске Челябинской области. Причиной происшествия могло стать неудовлетворительное состояние зимних шин, рассказали в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария произошла 13 ноября в 01:40 в Копейске на 24 километре автодороги „Челябинск-Троицк до границы с республикой Казахстан. Погиб 51-летний мужчина, который был за рулем. Предварительной причиной происшествия стало неудовлетворительное состояние зимних шин“, — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Водитель автомобиля «Лада Приора» в условиях снегопада не справился с управлением. Машину занесло, и она столкнулась с электроопорой. 21-летний пассажир получил травмы, госпитализирован в медицинское учреждение. Установление обстоятельств ДТП продолжается, добавили в ведомстве.
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