В Перми автобусы маршрутов №55, №33, №69 и №70 изменят схему движения с 18 ноября. Это связано с открытием моста через реку Ива и транспортной развязки между микрорайонами Садовый и Ива, сообщают в мэрии. Автобусы 55-го маршрута больше не будут ходить по улице Пушкарская.
«Маршрут №55 вернется к схеме движения по улице Уинской с сохранением остановочного пункта „Школа №135“. Маршрут №33 сохранит свой путь следования по улице Пушкарской, однако в связи с организацией одностороннего движения по дублеру улицы Старцева, в сторону Костарево (Ивы) будет следовать по основной проезжей части. В сторону центра маршрут следования не изменится», — говорится на сайте администрации Перми.
Перестанут ходить по Пушкарской и миниавтобусы 69-го и 70-го маршрутов. Их вообще объединят в один, который перестанет быть кольцевым. «Кольцевые маршруты №69 и №70 будут объединены в один маршрут для увеличения количества отправлений. Маршрут №70 станет курсировать сообщением „Площадь Дружбы — Улица Макаренко“ через площадь Восстания, Иву и Костарево», — пояснили в мэрии.
Как ранее рассказывало URA.RU, движение на участке трассы ТР-53 между микрорайонами Садовый и Грибоедовский в Перми открыли 18 октября. По мосту через Иву движение общественного транспорта пока запускать не будут. В мэрии говорят, что это, возможно, произойдет после открытия следующих участков дороги ТР-53.
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