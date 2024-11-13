Загоревшийся автомобиль тушили челябинские сотрудники МЧС
В Челябинской области в селе Миасское 13 ноября на стоянке загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Пожар в селе Миасское начался на стоянке. Предположительно, грузовик загорелся из-за поломки предпускового подогревателя двигателя автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства.
Пострадавших нет. Отмечается, что на месте ЧП работали девять специалистов и две единицы техники МЧС России по региону.
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