В Челябинской области загорелся грузовик. Видео

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Загоревшийся автомобиль тушили челябинские сотрудники МЧС Фото:

В Челябинской области в селе Миасское 13 ноября на стоянке загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Пожар в селе Миасское начался на стоянке. Предположительно, грузовик загорелся из-за поломки предпускового подогревателя двигателя автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет. Отмечается, что на месте ЧП работали девять специалистов и две единицы техники МЧС России по региону.

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В Челябинской области в селе Миасское 13 ноября на стоянке загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Пожар в селе Миасское начался на стоянке. Предположительно, грузовик загорелся из-за поломки предпускового подогревателя двигателя автомобиля», — заявили в пресс-службе ведомства. Пострадавших нет. Отмечается, что на месте ЧП работали девять специалистов и две единицы техники МЧС России по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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