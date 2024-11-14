Роспотребнадзор: 1,3 млн челябинцев вакцинированы от гриппа

В Челябинской области с начала сезона от гриппа привиты 1,3 миллиона жителей, 400 тысяч из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.
«В Челябинской области продолжается вакцинация. По состоянию на 11 ноября прививки против гриппа получили более 1,3 миллиона южноуральцев, в том числе более 400 тысяч детей», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, в структуре заболеваемости ОРВИ в основном циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Эксперты прогнозируют активный рост заболеваемости в декабре, призывая не откладывать вакцинацию.
Об эпидемии в декабре сообщил и главврач горбольницы Челябинска №1 Дмитрий Тарасов. Он оценил траты на лекарства при лечении гриппа в три — пять тысяч рублей, уточнив, что ежегодно в мире от гриппа умирает около 650 тысяч человек.
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