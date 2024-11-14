Роспотребнадзор: 1,3 млн челябинцев вакцинированы от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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От гриппа уже вакцинированы 1,3 миллиона челябинцев, 400 тысяч из них - дети
От гриппа уже вакцинированы 1,3 миллиона челябинцев, 400 тысяч из них - дети Фото:

В Челябинской области с начала сезона от гриппа привиты 1,3 миллиона жителей, 400 тысяч из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

«В Челябинской области продолжается вакцинация. По состоянию на 11 ноября прививки против гриппа получили более 1,3 миллиона южноуральцев, в том числе более 400 тысяч детей», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в структуре заболеваемости ОРВИ в основном циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Эксперты прогнозируют активный рост заболеваемости в декабре, призывая не откладывать вакцинацию.

Об эпидемии в декабре сообщил и главврач горбольницы Челябинска №1 Дмитрий Тарасов. Он оценил траты на лекарства при лечении гриппа в три — пять тысяч рублей, уточнив, что ежегодно в мире от гриппа умирает около 650 тысяч человек.

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В Челябинской области с начала сезона от гриппа привиты 1,3 миллиона жителей, 400 тысяч из них — дети. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «В Челябинской области продолжается вакцинация. По состоянию на 11 ноября прививки против гриппа получили более 1,3 миллиона южноуральцев, в том числе более 400 тысяч детей», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Как уточнили в Роспотребнадзоре, в структуре заболеваемости ОРВИ в основном циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы и риновирусы. Эксперты прогнозируют активный рост заболеваемости в декабре, призывая не откладывать вакцинацию. Об эпидемии в декабре сообщил и главврач горбольницы Челябинска №1 Дмитрий Тарасов. Он оценил траты на лекарства при лечении гриппа в три — пять тысяч рублей, уточнив, что ежегодно в мире от гриппа умирает около 650 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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