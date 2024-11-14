Польша разместила у границы РФ южнокорейские танки

Польша разместила семь танков К2 «Черная пантера» из Южной Кореи в Браневе, городе, который находится в нескольких километрах от границы с Калининградской областью. Об этом сообщила пресс-секретарь 16-й Поморской механизированной дивизии майор Магдалена Кошчиньская.
«В ходе первой поставки 9-я бригада получила семь танков. Еще одна партия ожидается в конце этого года. В настоящее время у подразделения есть восемь подготовленных экипажей, которые прошли обучение с инструкторами 20-й механизированной бригады», — заявил Кошчиньская. Ее слова приводит ТАСС. Она отметила, что сейчас Польша активно работает над укреплением своей военной мощи на западной границе.
В июле 2022 года было подписано рамочное соглашение между Польшей и Южной Кореей о поставке примерно 1000 танков К2 производства корпорации Hyundai Rotem. В августе того же года стороны заключили контракт на сумму свыше 3 миллиардов долларов, который включал первую партию из 180 танков.
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