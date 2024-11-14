Пожар в школе Челябинска устроил второклассник, на его мать составили протокол

Пожар в школе № 116 Челябинска, из-за которого из учреждения эвакуировали 830 человек, устроил второклассник. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, на мать мальчика составили административный протокол.
«Причиной пожара стала детская шалость. На мать ребенка составлен административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
Пожар произошел днем 13 ноября. В школе загорелась раздевалка. Сотрудники смогли ликвидировать возгорание до приезда пожарной бригады. Из здания эвакуировалось 830 человек, среди которых 800 школьников.
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