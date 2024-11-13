Из школы в Челябинске эвакуировали 800 детей из-за пожара в гардеробе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, огнетушитель, учебное заведение, пожарная безопасность, противопожарная защита
Возгорание ликвидировали до приезда пожарных Фото:

В школе № 116 Челябинска 13 ноября загорелся гардероб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, из здания эвакуировали 800 школьников и 30 сотрудников. Пламя же удалось погасить еще до приезда пожарных.

«На первом этаже в раздевалке горели вещи на площади два квадратных метра. Еще до прибытия подразделений МЧС представители объекта ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там отметили, что пострадавших при возгорании нет. Самостоятельно из школы эвакуировалось 830 человек, среди которых 800 школьников. Причина возгорания устанавливается.

В гардеробе загорелись вещи
В гардеробе загорелись вещи
Фото:

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В школе № 116 Челябинска 13 ноября загорелся гардероб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, из здания эвакуировали 800 школьников и 30 сотрудников. Пламя же удалось погасить еще до приезда пожарных. «На первом этаже в раздевалке горели вещи на площади два квадратных метра. Еще до прибытия подразделений МЧС представители объекта ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Там отметили, что пострадавших при возгорании нет. Самостоятельно из школы эвакуировалось 830 человек, среди которых 800 школьников. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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