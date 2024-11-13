В школе № 116 Челябинска 13 ноября загорелся гардероб. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, из здания эвакуировали 800 школьников и 30 сотрудников. Пламя же удалось погасить еще до приезда пожарных.
«На первом этаже в раздевалке горели вещи на площади два квадратных метра. Еще до прибытия подразделений МЧС представители объекта ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Там отметили, что пострадавших при возгорании нет. Самостоятельно из школы эвакуировалось 830 человек, среди которых 800 школьников. Причина возгорания устанавливается.
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