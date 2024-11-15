Пермские власти ищут подрядчика для строительства дороги в Губахе

В Губахе Пермского края два километра дороги построят за 456 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу в Губахе построят по госпрограмме «Развитие туризма»
Дорогу в Губахе построят по госпрограмме «Развитие туризма» Фото:

В Пермском крае объявлен конкурс на строительство дороги к садовому товариществу «Каменный веток» в объезд улицы Краснооктябрьской. Объект расположен возле горнолыжного комплекса «Губаха». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«По госпрограмме „Развитие туризма“ в Губахе Пермского края построят новую дорогу к садовому товариществу „Каменный веток“ в объезд улицы Краснооктябрьской. Объект находится в непосредственной близости от всесезонного курорта „Губаха“. Начался прием заявок. Он продлится до 28 ноября. Исполнителя выберут 3 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 456 млн рублей», — сообщает «Новый компаньон».

Уточняется, что заказчиком работ выступает управление строительства и ЖКХ города Губахи. Проект дороги протяженностью два км разработан пермским ПСП «Автомост». Строительство должно начаться в декабре 2024 года, а окончиться не позднее ноября 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае подвели итоги конкурса на строительство дороги на вершину горы Крестовой, где расположен горнолыжный комплекс «Губаха». Победителем стала компания «Уралмостострой» из Уфы. 

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В Пермском крае объявлен конкурс на строительство дороги к садовому товариществу «Каменный веток» в объезд улицы Краснооктябрьской. Объект расположен возле горнолыжного комплекса «Губаха». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «По госпрограмме „Развитие туризма“ в Губахе Пермского края построят новую дорогу к садовому товариществу „Каменный веток“ в объезд улицы Краснооктябрьской. Объект находится в непосредственной близости от всесезонного курорта „Губаха“. Начался прием заявок. Он продлится до 28 ноября. Исполнителя выберут 3 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 456 млн рублей», — сообщает «Новый компаньон». Уточняется, что заказчиком работ выступает управление строительства и ЖКХ города Губахи. Проект дороги протяженностью два км разработан пермским ПСП «Автомост». Строительство должно начаться в декабре 2024 года, а окончиться не позднее ноября 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Пермском крае подвели итоги конкурса на строительство дороги на вершину горы Крестовой, где расположен горнолыжный комплекс «Губаха». Победителем стала компания «Уралмостострой» из Уфы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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