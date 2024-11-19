В суд вернулось уголовное дело на экс-главного дорожника Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийский районный суд на повторное рассмотрение поступило уголовное дело в отношении бывшего главного дорожника окружной столицы Александра Сергеева. Об этом сообщается в базе данных суда.
«Дело № 1-278. Сергеев Александр Сергеевич», — говорится в базе данных. Ему инкриминируется ряд статей УК РФ, среди которых мошенничество, служебный подлог и превышение должностных полномочий.
Ранее суд ХМАО отменил вердикт районного судьи о назначении Сергееву наказания в виде восьми лет лишения свободы. Ему удалось доказать в апелляции многочисленные нарушения, допущенные во время процесса и добиться пересмотра дела.
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