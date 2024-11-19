19 ноября 2024

В суд вернулось уголовное дело на экс-главного дорожника Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дело экс-главного дорожника Ханты-Мансийска рассматривается с участием нового судьи
Дело экс-главного дорожника Ханты-Мансийска рассматривается с участием нового судьи Фото:

В Ханты-Мансийский районный суд на повторное рассмотрение поступило уголовное дело в отношении бывшего главного дорожника окружной столицы Александра Сергеева. Об этом сообщается в базе данных суда.

«Дело № 1-278. Сергеев Александр Сергеевич», — говорится в базе данных. Ему инкриминируется ряд статей УК РФ, среди которых мошенничество, служебный подлог и превышение должностных полномочий.

Ранее суд ХМАО отменил вердикт районного судьи о назначении Сергееву наказания в виде восьми лет лишения свободы. Ему удалось доказать в апелляции многочисленные нарушения, допущенные во время процесса и добиться пересмотра дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийский районный суд на повторное рассмотрение поступило уголовное дело в отношении бывшего главного дорожника окружной столицы Александра Сергеева. Об этом сообщается в базе данных суда. «Дело № 1-278. Сергеев Александр Сергеевич», — говорится в базе данных. Ему инкриминируется ряд статей УК РФ, среди которых мошенничество, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Ранее суд ХМАО отменил вердикт районного судьи о назначении Сергееву наказания в виде восьми лет лишения свободы. Ему удалось доказать в апелляции многочисленные нарушения, допущенные во время процесса и добиться пересмотра дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...