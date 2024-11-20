К метро в Екатеринбурге экстренно съехались спасатели. Фото

21 ноября 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

МЧС организовало оперативный штаб возле ТЦ «Дирижабль» (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге ночью 21 ноября сотрудники экстренных служб съехались к станции метро «Ботаническая». Там проводили антитеррористические учения ФСБ, в которых приняли участие силовики и МЧС. Кадрами операции делится telegram-канал «Будни пожарного». В ходе учений был организован штаб у торгового центра «Дирижабль», где медики и сотрудники МЧС демонстрировали процесс оказания помощи «пострадавшему», которого погрузили с рельсов на носилки и подняли наверх. Ему была также оказана первая помощь. На данный момент подземка вернулась к штатному режиму работы. Целью операции стала отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизация возможных последствий в метро Екатеринбурга. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций подземки. telegram-канал «Будни пожарного» Фото: telegram-канал «Будни пожарного» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ночью 21 ноября сотрудники экстренных служб съехались к станции метро «Ботаническая». Там проводили антитеррористические учения ФСБ, в которых приняли участие силовики и МЧС. Кадрами операции делится telegram-канал «Будни пожарного». В ходе учений был организован штаб у торгового центра «Дирижабль», где медики и сотрудники МЧС демонстрировали процесс оказания помощи «пострадавшему», которого погрузили с рельсов на носилки и подняли наверх. Ему была также оказана первая помощь. На данный момент подземка вернулась к штатному режиму работы. Целью операции стала отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизация возможных последствий в метро Екатеринбурга. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций подземки.