20 ноября 2024

К метро в Екатеринбурге экстренно съехались спасатели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в Кизеле. Пермь, мчс, спасатели, чп, спасательные службы
МЧС организовало оперативный штаб возле ТЦ «Дирижабль» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 21 ноября сотрудники экстренных служб съехались к станции метро «Ботаническая». Там проводили антитеррористические учения ФСБ, в которых приняли участие силовики и МЧС. Кадрами операции делится telegram-канал «Будни пожарного».

В ходе учений был организован штаб у торгового центра «Дирижабль», где медики и сотрудники МЧС демонстрировали процесс оказания помощи «пострадавшему», которого погрузили с рельсов на носилки и подняли наверх. Ему была также оказана первая помощь. На данный момент подземка вернулась к штатному режиму работы.

Целью операции стала отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизация возможных последствий в метро Екатеринбурга. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций подземки.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ночью 21 ноября сотрудники экстренных служб съехались к станции метро «Ботаническая». Там проводили антитеррористические учения ФСБ, в которых приняли участие силовики и МЧС. Кадрами операции делится telegram-канал «Будни пожарного». В ходе учений был организован штаб у торгового центра «Дирижабль», где медики и сотрудники МЧС демонстрировали процесс оказания помощи «пострадавшему», которого погрузили с рельсов на носилки и подняли наверх. Ему была также оказана первая помощь. На данный момент подземка вернулась к штатному режиму работы. Целью операции стала отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизация возможных последствий в метро Екатеринбурга. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций подземки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...