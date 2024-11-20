В Екатеринбурге ночью 21 ноября сотрудники экстренных служб съехались к станции метро «Ботаническая». Там проводили антитеррористические учения ФСБ, в которых приняли участие силовики и МЧС. Кадрами операции делится telegram-канал «Будни пожарного».
В ходе учений был организован штаб у торгового центра «Дирижабль», где медики и сотрудники МЧС демонстрировали процесс оказания помощи «пострадавшему», которого погрузили с рельсов на носилки и подняли наверх. Ему была также оказана первая помощь. На данный момент подземка вернулась к штатному режиму работы.
Целью операции стала отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизация возможных последствий в метро Екатеринбурга. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций подземки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!