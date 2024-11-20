ФСБ готовит операцию в метро Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ 21 ноября проведут антитеррористические учения в метро Екатеринбурга. Целью операции станет отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизации возможных последствий в подземке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
«С 00:00 до 16:00 региональный оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения», — следует из сообщения. В учениях примут участие не только силовики, но и сотрудники экстренных служб, транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций метро. Жителей Екатеринбурга призвали быть готовыми следовать инструкциям представителей силовых структур в случае необходимости.
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