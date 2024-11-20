ФСБ готовит операцию в метро Екатеринбурга

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Учение начнут уже ночью 21 ноября (архивное фото) Фото:

Сотрудники ФСБ 21 ноября проведут антитеррористические учения в метро Екатеринбурга. Целью операции станет отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизации возможных последствий в подземке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«С 00:00 до 16:00 региональный оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения», — следует из сообщения. В учениях примут участие не только силовики, но и сотрудники экстренных служб, транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций метро. Жителей Екатеринбурга призвали быть готовыми следовать инструкциям представителей силовых структур в случае необходимости.

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Сотрудники ФСБ 21 ноября проведут антитеррористические учения в метро Екатеринбурга. Целью операции станет отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизации возможных последствий в подземке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «С 00:00 до 16:00 региональный оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения», — следует из сообщения. В учениях примут участие не только силовики, но и сотрудники экстренных служб, транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций метро. Жителей Екатеринбурга призвали быть готовыми следовать инструкциям представителей силовых структур в случае необходимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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