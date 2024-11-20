ФСБ готовит операцию в метро Екатеринбурга

20 ноября 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Учение начнут уже ночью 21 ноября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ФСБ 21 ноября проведут антитеррористические учения в метро Екатеринбурга. Целью операции станет отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизации возможных последствий в подземке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «С 00:00 до 16:00 региональный оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения», — следует из сообщения. В учениях примут участие не только силовики, но и сотрудники экстренных служб, транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций метро. Жителей Екатеринбурга призвали быть готовыми следовать инструкциям представителей силовых структур в случае необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ 21 ноября проведут антитеррористические учения в метро Екатеринбурга. Целью операции станет отработка действий по предотвращению террористических актов и минимизации возможных последствий в подземке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «С 00:00 до 16:00 региональный оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения», — следует из сообщения. В учениях примут участие не только силовики, но и сотрудники экстренных служб, транспортного предприятия, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления. Организаторы мероприятия пояснили, что его проведение не скажется на графике движения поездов и работе станций метро. Жителей Екатеринбурга призвали быть готовыми следовать инструкциям представителей силовых структур в случае необходимости.