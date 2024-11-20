В ХМАО экс-полицейский пойдет по суд за фальсификацию доказательств по уголовному делу

В Сургутском районе (ХМАО) бывший дознаватель ОМВД пойдет под суд за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе расследования дознаватель решила сфальсифицировать доказательства по уголовному делу. Она внесла в протокол следственных действий заведомо ложные сведения о непричастности виновного лица к совершению преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.
Из-за действий дознавателя виновник избежал уголовной ответственности. Экс-полицейской грозит уголовная ответственность по статьям УК РФ «фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание», «превышение должностных полномочий» и «служебный подлог».
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