20 ноября 2024

В ХМАО экс-полицейский пойдет по суд за фальсификацию доказательств по уголовному делу

В ХМАО полицейский сфабриковала доказательства по уголовному делу
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского и направила дело в суд
Прокуратура ХМАО утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского и направила дело в суд Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) бывший дознаватель ОМВД пойдет под суд за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе расследования дознаватель решила сфальсифицировать доказательства по уголовному делу. Она внесла в протокол следственных действий заведомо ложные сведения о непричастности виновного лица к совершению преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за действий дознавателя виновник избежал уголовной ответственности. Экс-полицейской грозит уголовная ответственность по статьям УК РФ «фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание», «превышение должностных полномочий» и «служебный подлог».

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В Сургутском районе (ХМАО) бывший дознаватель ОМВД пойдет под суд за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе расследования дознаватель решила сфальсифицировать доказательства по уголовному делу. Она внесла в протокол следственных действий заведомо ложные сведения о непричастности виновного лица к совершению преступления», — сообщает пресс-служба ведомства. Из-за действий дознавателя виновник избежал уголовной ответственности. Экс-полицейской грозит уголовная ответственность по статьям УК РФ «фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание», «превышение должностных полномочий» и «служебный подлог».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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