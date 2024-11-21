Часть челябинцев бесят коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В конце декабря в отпуск чаще всего уходят молодые сотрудники
В конце декабря в отпуск чаще всего уходят молодые сотрудники Фото:

Челябинцы чувствуют раздражение из-за коллег, которые уходят в отпуск в конце декабря. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, недовольство сотрудников вызвано повышенной рабочей нагрузкой в конце года.

«Большинство сотрудников (53%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 25% — даже положительно. Вот 9% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года», — отметили аналитики SuperJob.

Чаще всего недовольство из-за «предновогодних» отпусков высказывают инженеры, продавцы, транспортники и врачи. Также было выявлено, что чем старше работники, тем меньше они склонны брать отпуск в конце года. Среди молодых работников до 35 лет таких 10%, тогда как среди лиц старше 45 лет — всего 3%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы чувствуют раздражение из-за коллег, которые уходят в отпуск в конце декабря. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, недовольство сотрудников вызвано повышенной рабочей нагрузкой в конце года. «Большинство сотрудников (53%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 25% — даже положительно. Вот 9% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года», — отметили аналитики SuperJob. Чаще всего недовольство из-за «предновогодних» отпусков высказывают инженеры, продавцы, транспортники и врачи. Также было выявлено, что чем старше работники, тем меньше они склонны брать отпуск в конце года. Среди молодых работников до 35 лет таких 10%, тогда как среди лиц старше 45 лет — всего 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...