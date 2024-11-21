Часть челябинцев бесят коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

Челябинцы чувствуют раздражение из-за коллег, которые уходят в отпуск в конце декабря. Согласно опросу, проведенному сервисом SuperJob, недовольство сотрудников вызвано повышенной рабочей нагрузкой в конце года.
«Большинство сотрудников (53%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 25% — даже положительно. Вот 9% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года», — отметили аналитики SuperJob.
Чаще всего недовольство из-за «предновогодних» отпусков высказывают инженеры, продавцы, транспортники и врачи. Также было выявлено, что чем старше работники, тем меньше они склонны брать отпуск в конце года. Среди молодых работников до 35 лет таких 10%, тогда как среди лиц старше 45 лет — всего 3%.
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