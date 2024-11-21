В Челябинскую область возобновились поставки вакцин от детских инфекций

21 ноября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Детей продолжают приглашать за прививками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинскую область возобновились поставки партий комбинированных вакцин от кори, паротита и краснухи, недопоставленных в течение года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. Маленьких пациентов будут приглашать на прививки в соответствии с возрастом. «С октября в регион поэтапно поступают комбинированные вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, недопоставленные в течение 2024 года. В медицинских организациях продолжается работа по поэтапному приглашению пациентов на очередную вакцинацию против инфекций в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В региональном минздраве пояснили, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидпоказаниям, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ, первичная вакцинация против кори проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в возрасте шести лет. Распределением тривакцины занимается Минздрав РФ, поставки идут партиями. Заявка на поставку в 2024 году вакцины для профилактики кори и паротита согласована Минздравом РФ, но в 2024 году федеральные поставки были осуществлены не в полном объеме. В пресс-службе областного минздрава добавили, что если в регионе регистрируются случаи подозрения на корь, непривитых детей в очагах инфекции оперативно вакцинируют моновакциной. Как только комбинированные вакцины от трех видов детских инфекций поступят на склад, через 2-3 дня она будет доставлена в медучреждения с соблюдением требований холодового режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область возобновились поставки партий комбинированных вакцин от кори, паротита и краснухи, недопоставленных в течение года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного минздрава. Маленьких пациентов будут приглашать на прививки в соответствии с возрастом. «С октября в регион поэтапно поступают комбинированные вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, недопоставленные в течение 2024 года. В медицинских организациях продолжается работа по поэтапному приглашению пациентов на очередную вакцинацию против инфекций в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В региональном минздраве пояснили, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидпоказаниям, утвержденными приказом Министерства здравоохранения РФ, первичная вакцинация против кори проводится в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в возрасте шести лет. Распределением тривакцины занимается Минздрав РФ, поставки идут партиями. Заявка на поставку в 2024 году вакцины для профилактики кори и паротита согласована Минздравом РФ, но в 2024 году федеральные поставки были осуществлены не в полном объеме. В пресс-службе областного минздрава добавили, что если в регионе регистрируются случаи подозрения на корь, непривитых детей в очагах инфекции оперативно вакцинируют моновакциной. Как только комбинированные вакцины от трех видов детских инфекций поступят на склад, через 2-3 дня она будет доставлена в медучреждения с соблюдением требований холодового режима.