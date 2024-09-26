26 сентября 2024

В Челябинске осудили рецидивиста, пытавшегося передать наркотики в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд приговорил мужчину к длительному сроку в колонии Фото:

Металлургический райсуд Челябинска осудил на 10 лет и 11 месяцев рецидивиста, который пытался передать наркотики в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Ранее судимый житель Челябинска осужден по ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „б“ ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему назначено наказание в виде 10 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде удалось доказать, что мужчина пришел к территории колонии и попытался с помощью арбалета перебросить через забор партию героина и марихуаны. Но довести свой замысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

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Металлургический райсуд Челябинска осудил на 10 лет и 11 месяцев рецидивиста, который пытался передать наркотики в колонию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Ранее судимый житель Челябинска осужден по ч. 3 ст. 30, п. п. „а“, „б“ ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Ему назначено наказание в виде 10 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В суде удалось доказать, что мужчина пришел к территории колонии и попытался с помощью арбалета перебросить через забор партию героина и марихуаны. Но довести свой замысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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