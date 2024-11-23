Мэр Ханты-Мансийска обратился к женщинам в День матери

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в праздник всех матерей поздравил женщин окружной столицы с праздником, а также поблагодарил их за любовь и поддержку. Свою речь он опубликовал в соцсети.
«Дорогие мамы и бабушки Ханты-Мансийска, поздравляю вас с самым прекрасным и тёплым праздником — Днём матери. Великая и святая материнская любовь оберегает, поддерживает в трудные минуты, дарит надежду и веру в лучшее. Бесконечная благодарность вам, женщины-матери, за всё, что вы делаете для своих детей», — поделился Ряшин в своей торжественной речи, опубликованной в telegram-канале.
Он отметил, что вклад матерей важен для всей страны. По мнению градоначальника, именно мамы воспитывают все самые лучшие человеческие качества, учат добру и справедливости.
Сегодняшний день глава ХМАО Руслан Кухарук также начал с поздравления мамы. Из-за большого расстояния он не смог сказать теплые слова и передать букет лично, но пообещал, как и ранее, заказать доставку в ее квартиру в Тюмени.
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