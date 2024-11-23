23 ноября 2024

Мэр Ханты-Мансийска обратился к женщинам в День матери

© Служба новостей «URA.RU»
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Ряшин поздравил мам и бабушек окружной столицы с праздником
Ряшин поздравил мам и бабушек окружной столицы с праздником Фото:

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в праздник всех матерей поздравил женщин окружной столицы с праздником, а также поблагодарил их за любовь и поддержку. Свою речь он опубликовал в соцсети.

«Дорогие мамы и бабушки Ханты-Мансийска, поздравляю вас с самым прекрасным и тёплым праздником — Днём матери. Великая и святая материнская любовь оберегает, поддерживает в трудные минуты, дарит надежду и веру в лучшее. Бесконечная благодарность вам, женщины-матери, за всё, что вы делаете для своих детей», — поделился Ряшин в своей торжественной речи, опубликованной в telegram-канале.

Он отметил, что вклад матерей важен для всей страны. По мнению градоначальника, именно мамы воспитывают все самые лучшие человеческие качества, учат добру и справедливости.

Сегодняшний день глава ХМАО Руслан Кухарук также начал с поздравления мамы. Из-за большого расстояния он не смог сказать теплые слова и передать букет лично, но пообещал, как и ранее, заказать доставку в ее квартиру в Тюмени.

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин в праздник всех матерей поздравил женщин окружной столицы с праздником, а также поблагодарил их за любовь и поддержку. Свою речь он опубликовал в соцсети. «Дорогие мамы и бабушки Ханты-Мансийска, поздравляю вас с самым прекрасным и тёплым праздником — Днём матери. Великая и святая материнская любовь оберегает, поддерживает в трудные минуты, дарит надежду и веру в лучшее. Бесконечная благодарность вам, женщины-матери, за всё, что вы делаете для своих детей», — поделился Ряшин в своей торжественной речи, опубликованной в telegram-канале. Он отметил, что вклад матерей важен для всей страны. По мнению градоначальника, именно мамы воспитывают все самые лучшие человеческие качества, учат добру и справедливости. Сегодняшний день глава ХМАО Руслан Кухарук также начал с поздравления мамы. Из-за большого расстояния он не смог сказать теплые слова и передать букет лично, но пообещал, как и ранее, заказать доставку в ее квартиру в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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